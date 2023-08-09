В Германии призвали Зеленского снести памятники Бандере Немецкий депутат Летч призвала Зеленского снести памятники Бандере на Украине

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Памятник Степану Бандере в Львове

Депутат бундестага Германии от Левой партии Гезине Летч призвала потребовать от президента Украины Владимира Зеленского снести все памятники Степану Бандере. Она направила соответствующий запрос правительству Германии, в котором спросила, намерено ли оно поручить данную задачу послу ФРГ на Украине Мартину Егеру, сообщает Lenta.ru.

Поручит ли правительство послу Германии на Украине потребовать от президента Украины cнести на Украине все статуи Бандеры в натуральную величину, поскольку Бандера, как идейный лидер радикального крыла «Организации украинских националистов» (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), был ответственен за этнически мотивированные изгнания в 1943 году, в ходе которых были убиты десятки тысяч польских мирных жителей? — говорится в обращении.

Ответ на запрос дала представитель правительства Сюзанна Бауманн. Она заявила, что посольство ФРГ в Киеве уже давало понять украинской власти, что не поддерживает положительное отношение к нацистским режимам, появившимся во время Второй мировой войны.

В Польше ранее фанаты футбольного клуба «Шленск» во время матча развернули антиукраинские баннеры «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания за Волынь». Также фанаты использовали транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес организаций украинских националистов и их лидера Степана Бандеры.