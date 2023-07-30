В Польше разразился скандал из-за Украины Wirtualna Polska: футбольные фанаты польского «Шленска» вывесили антиукраинские баннеры

Фото: Jacek Prondzynski/Fotopyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антиукраинские баннеры на футбольном матче клуба «Шленск» из Вроцлава спровоцировали скандал, сообщает Wirtualna Polska. Издание выразило возмущение из-за поведения фанатов. Болельщики вывесили на трибунах «нацеленные на украинцев» баннеры с надписями: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания за Волынь». Также фанаты использовали транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес организаций украинских националистов и их лидера Степана Бандеры.

Wirtualna Polska подчеркнула, что футбол не является местом для политических протестов. По мнению издания, вульгарные лозунги вредят Украине. Польская футбольная лига должна немедленно отреагировать и сурово наказать тех, кто является ответственным за подобную ситуацию, заключило издание.

Фанаты «Шленска» уже проводили схожую акцию. В феврале 2023 года они вывесили во время матча баннер «Это не наша война» с перечеркнутым тризубом украинских националистов. Тогда клуб оштрафовали на 15 тысяч злотых (около 340 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что 196 фанатов доставили в отделения полиции Казани за различные правонарушения после матча «Зенит» — ЦСКА. Было составлено 156 административных протоколов. Среди правонарушений, за которые были задержаны болельщики, есть мелкое хулиганство, потребление алкоголя в общественных местах, публичная демонстрация нацисткой символики или атрибутики.