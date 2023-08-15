Восьмиметровый памятник Сталину возвели в Великих Луках

Фото: t.me/vladimirlepehin

Открытие памятника Иосифу Сталину состоялось в городе Великие Луки на территории опытного завода «МИКРОН», сообщила в Telegram-канале актриса Мария Шукшина. Высота монумента составляет восемь метров. Скульптором выступил Михаил Красильников.

Великие Луки — историческое место, где Красная Армия одержала первую и стратегическую победу в ходе ВОВ, в результате этого город приобрел почетное звание «Малого Сталинграда». Созданный в рамках общероссийского проекта скульптором Михаилом Красильниковым, монумент призывает восстановить историческую справедливость и пробудить патриотические чувства граждан России, — написала Шукшина.

Замгендиректора Фонда культурного наследия «Русский Витязь» Владимир Паршиков рассказал РИА Новости, что изначально установка монумента планировалась в Волгограде. Власти города отказались, поэтому памятник переехал в Великие Луки.

В Текстильщиках тем временем планируют отреставрировать памятник «Воинам Московского жирового комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны». По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», ремонтные работы продлятся до 30 августа. Потом монумент установят вблизи ЖК «Волжский парк».