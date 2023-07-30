Стало известно, когда переустановят памятник воинам в Текстильщиках «Осторожно, Москва»: монумент воинам в Текстильщиках отреставрируют до конца лета

Памятник «Воинам Московского жирового комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в Текстильщиках отреставрируют до 30 августа и разместят его вблизи ЖК «Волжский парк», где будет создано пространство для мероприятий и возложения цветов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на ответное письмо из префектуры города по соответствующему вопросу. На разобранный монумент обратили внимание депутаты Госдумы, был направлен запрос в прокуратуру, чтобы уточнить детали о состоянии памятника, уточняет канал.

Канал также приводит слова депутата Госдумы Александра Хинштейна, который призвал не сравнить такие памятники с футбольным мячом, который «можно пинать из угла в угол», и подчеркнул, что никаких помех в планировке территории застройки, кроме желания извлечь сверхприбыль не было.