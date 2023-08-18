В аппарате РПЦ возмутились историей с освящением памятника Сталину Епископ Савва назвал возмутительным освящение памятника Сталину

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Открытие памятника Сталину в Великих Луках

Центральный аппарат РПЦ взял на контроль ситуацию с освящением памятника Иосифу Сталину в Великих Луках, рассказал РИА Новости замуправляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва. Ситуацию он назвал возмутительной.

Священнослужитель не согласился с мнением своего коллеги, который при освящении монумента заявил, что гонения на церковь при Сталине привели к росту числа новомучеников и исповедников.

Злодеяния от этого меньшим злом не становятся, — цитирует агентство епископа.

Ранее сообщалось, что великолукская епархия начала проверку в отношении священников, принявших участие в открытии памятника Сталину. Там подчеркнули, что они отправились на мероприятие по собственной инициативе, не получив благословения епархиального управления.

Открытие памятника Сталину состоялось 15 августа. Высота монумента составляет восемь метров, он установлен на территории опытного завода «МИКРОН». Автором памятника является скульптор Михаил Красильников. Замглавы Фонда культурного наследия «Русский Витязь» Владимир Паршиков рассказал, что изначально установка памятника планировалась в Волгограде, но из-за отказа местных властей памятник переехал в Великие Луки.