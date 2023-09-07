Кто сейчас для нас Хрущев: чудила или талантливый менеджер?

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Никита Сергеевич Хрущев

7 сентября 1953 года Никита Сергеевич Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. Как и любой другой советский руководитель, правивший страной длительное время, он успел многое сделать для страны — причем как со знаком плюс, так и минус. Но почему сейчас к Хрущеву в обществе скорее негативно-снисходительное отношение?

Начнем с того, что единоличным правителем, как Сталин, Никита Сергеевич стал не сразу, а только в конце 1957 года, когда в результате закулисных игр он избавился от своих бывших соратников — Кагановича и Маленкова. И только с этого времени он смог развернуться в полную силу, осуществив свои реформы и проекты.

Плюсы правления Хрущева: квартиры, пенсии, кредиты, космос и культура

Самая большая заслуга Хрущева — это жилищная реформа, позволившая за несколько лет вытащить десятки миллионов человек из бараков и коммуналок, расселить их в отдельных квартирах. Причем это были не просто быстро налепленные дома — микрорайоны строились согласно продуманному плану, со школами, поликлиниками, магазинами и так далее. Что для советского человека тех времен было чем-то фантастическим.

Вообще, хрущевская эпоха, особенно на фоне сталинской, показательна тем, что в ней много внимания уделялось улучшению жизни простых людей. И нужно помнить, что импульс, который был дан именно Хрущевым, получил свое дальнейшее развитие при Брежневе.

Вторая большая реформа Хрущева — пенсионная. Ведь при нем в СССР появилась пенсия в привычном для нас понимании. Сначала у жителей городов, а потом и у крестьян.

Третий плюс: было отменено уголовное наказание за прогулы и запрет на увольнение «по собственному желанию». Да-да, раньше человек не мог просто так взять и уволиться «по собственному». То есть, другими словами, было ликвидировано своеобразное советское рабство, пусть и в мягкой форме. Кроме того, при Хрущеве шестидневная рабочая неделя, существовавшая в то время, была сокращена — в будние дни на час, а в субботу стали работать на два часа меньше, чем раньше.

Также отмечу, что при Хрущеве была отменена плата за обучение в школе. Это не ошибка. В СССР в период с 1940 по 1956 годы было бесплатным только начальное и среднее образование. А начиная с 8-го класса, как и за институт, нужно было платить.

А еще надо выделить введение системы потребительского кредитования, вернее даже практически беспроцентной рассрочки на товары народного потребления, позволившее многим семьям улучшить свои бытовые условия.

Помимо этого, на глобальном уровне эпоха правления Хрущева охарактеризовалась мощнейшим импульсом в сфере развития космоса. А также формированием ракетно-ядерного щита СССР. Именно Никита Сергеевич, оценив перспективы ракетостроения, выделил эту отрасль в приоритет, что позволило нашей стране в этом вопросе быть на равных с Америкой.

Достаточно важный, хотя и не такой очевидный плюс правления Хрущева, — развитие культуры. При нем (конечно, с оговорками и цензурой) стали активно развиваться кинематограф, театр и музыкальное творчество. Для понимания: во время Сталина помимо ура-патриотических кинолент могли появиться только лубочные картины наподобие «Кубанских казаков». Представить в то время такие фильмы, как «Полосатый рейс», «Три плюс два» или «Я шагаю по Москве», вообще невозможно.

Наконец, Хрущев провел десталинизацию страны — из лагерей домой вернулись сотни тысяч человек, а люди перестали жить в постоянном страхе.

Фото: Василий Малышев/РИА Новости Н. Хрущев, В. Терешкова, П. Попович и Ю. Гагарин на трибуне мавзолея, 1963 год

Главные повалы Хрущева: кукуруза, мясо и хлеб

Но почему тогда Хрущев в памяти народа остался сумасбродом, который принес больше вреда, чем пользы?

К сожалению, единоличная авторитарная власть позволяет принимать непродуманные решения, которые ведут в дальнейшем к провалам и разочарованию. И Хрущев лишь повторил эту аксиому.

Из благих намерений было начато освоение целины, призванное решить проблему нехватки продовольствия в Советском Союзе. Но в реальности после короткого всплеска урожайности последовал полный провал, усугубивший положение в сельском хозяйстве.

Другая попытка решить продовольственную проблему — кукуруза. Отличная культура, но только в определенном климате. Хрущев же решил, что законы природы ему не писаны, и начал повсеместно насаждать ее командно-административными методами. В итоге снова провал, усугубление дефицита хлеба в стране и стойкая народная ассоциация Никиты Сергеевича с кукурузой.

Также была реформа в животноводстве, не столь известная в народе, но тоже приведшая вместо роста производства мяса к резкому его сокращению и возникновению огромного дефицита в стране.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Никита Сергеевич Хрущев осматривает поля с кукурузой, 1960 год

Крым — главная претензия к Хрущеву

Ну и, конечно же, «дурачок Хрущев Крым отдал Украине». Этот тезис наравне с кукурузой укрепился в головах простых обывателей. И неважно, что тогда была одна страна и многие регионы во все время существования СССР перераспределялись между областями и республиками — в первую очередь это делалось для упрощения управления и для экономической целесообразности.

Например, никого сейчас не удивляет, что 20 лет назад Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ были объединены в Пермский край или что от Подмосковья часть земель перешла к Москве. Примерно то же самое тогда было и с Крымом. Кроме того, в 1954 году (когда состоялось вхождение Крымской республики в состав Украины) решение о передаче было принято всей партийной верхушкой, а не лично Хрущевым. И это ни у кого не вызвало негативной реакции.

На самом деле простой народ, хотя зачастую и терпел тяготы от неудачных реформ, не считал Хрущева сумасбродом и неудачником. Негативная оценка деятельности Никиты Сергеевича начала насаждаться во время правления Брежнева, отстранившего от власти Хрущева в 1964 году. Именно тогда и появилось уничижительное отношение к нему, прозвище «кукурузник» и так далее.

Зачем это было сделано? Очевидно, для того, чтобы на фоне своего предшественника казаться более выигрышным генсеком. Это было сделать несложно, когда резкий экономический рост, начавшийся при Хрущеве, как и продажа нефти за границу дали свои плоды, погрузив в итоге Советский Союз в эпоху застоя.

Фото: Associated Press/Public domain/via Wikimedia Commons Н. П. Хрущева, посол СССР в США Михаил Меньшиков, Нельсон Рокфеллер, Н. С. Хрущев, Рада Хрущева и Сергей Хрущев (слева направо), США, 1959 год

Лучший руководитель СССР

Спустя более чем 50 лет, прошедших с тех времен, для меня очевидно: Хрущев по масштабу проведения реформ, развития экономики и повышения благосостояния простых людей был лучшим руководителем СССР. Правда, таковым его можно признать лишь в парадигме существовавшего на протяжении 70 лет советского строя.

Но это развитие было стремительным и позитивным лишь по меркам отдельно взятой страны. СССР при Хрущеве (и тем более после него) не удалось догнать и перегнать западные страны практически ни по одному показателю, за исключением разве что космической сферы. Но космос на хлеб не намажешь...

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