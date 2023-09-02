В Петербурге исчезли 34 таблички памяти жертв Большого террора

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

С Дома специалистов на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге сняли 34 таблички фонда «Последний адрес», передает «Коммерсант». Они были посвящены жертвам репрессий.

Изначально планировалось установить 37 табличек. Они должны были быть повешаны в несколько этапов. Первая посвящена инженеру и директору «Севкабеля» Ефиму Коварскому, расстрелянному в 1937 году.

Несколько других увековечивали память сотрудников телефонного завода «Красная заря». Им предъявили обвинение в «участии в контрреволюционной троцкистской организации, производившей подрывную деятельность на заводе». В фонде «Последний адрес» отказались комментировать снятие табличек.

Ранее в Музее истории ГУЛАГа отменили показы фильмов о репрессиях «Капитан Волконогов бежал» и «За нас с вами», которые планировали провести 26 августа в рамках акции «Ночь кино». Представители музея подтвердили, что запланированные сеансы не состоялись, но отказались назвать причину. Искусствовед Ксения Коробейникова написала в своем Telegram-канале «ку-ку», что показы фильмов в Музее истории ГУЛАГа в последний момент отменили по решению департамента культуры Москвы. Как утверждает Коробейникова, причиной стали жалобы, поступившие столичным чиновникам от возмущенных граждан.