Музей истории ГУЛАГа отменил показы двух фильмов о репрессиях

Фото: vk.com/centpart

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал»

В Музее истории ГУЛАГа отменили показы фильмов «Капитан Волконогов бежал» и «За нас с вами», которые планировали провести 26 августа в рамках акции «Ночь кино». Представители музея подтвердили изданию «Подъем», что запланированные сеансы не состоялись, но отказались назвать причину.

К сожалению, нам рассказать особо нечего. «Ночь кино» уже прошла, фильмы не были показаны, их не переносили, — заявили в музее ГУЛАГа.

При этом никаких жалоб в музей не поступало.

Искусствовед Ксения Коробейникова написала в своем Telegram-канале «ку-ку», что показы фильмов в Музее истории ГУЛАГа в последний момент отменили по решению департамента культуры Москвы. Как утверждает Коробейникова, причиной стали жалобы, поступившие столичным чиновникам от возмущенных граждан. В московской мэрии не комментировали эту информацию.

В рамках «Ночи кино» в музее ГУЛАГа должны были впервые показать в России фильм «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году. Действие ленты разворачивается в Ленинграде в 1938 году, в ней рассказывается о сотруднике НКВД Федоре Волконогове, которому нужно получить прощение хотя бы от одной из его жертв, чтобы не попасть в ад.

Фильм не вышел в широкий российский прокат, в котором должен был стартовать в апреле 2022 года. В том же году ленту удостоили главного приза Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Она также участвовала в фестивале «Кинотавр».

Фильм «За нас с вами» Андрея Смирнова посвящен периоду массовых репрессий. В нем рассказывается о семье, проживающей в коммунальной квартире. Действие киноленты происходит в 1952 году, за год до смерти Иосифа Сталина. Картина также не вышла в широкий прокат, релиз состоялся лишь на стриминговых площадках.