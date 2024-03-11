«В ЧФ надо многое менять»: почему могли уволить главкома ВМФ

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Николай Евменов

Как написали СМИ со ссылкой на источники, новым главнокомандующим Военно-морского Флота России стал Александр Моисеев. По данным журналистов, он сменил на этом посту Николая Евменова. Министерство обороны России пока не подтверждало эту информацию. Опрошенные эксперты не исключают, что такое решение могло быть принято из-за ряда трудностей ВМФ РФ. Что известно о предполагаемом назначении Моисеева и какие проблемы ему предстоит решить — в материале NEWS.ru.

Что известно о смене главкома ВМФ РФ

В воскресенье, 10 марта, издание «Фонтанка» сообщило, что Герой России адмирал Александр Моисеев стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ РФ. По информации журналистов, его назначение доведено до личного состава главкомата, но на сайте Минобороны РФ пока остается имя нынешнего главкома Николая Евменова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о смене главнокомандующего ВМФ ответил, что соответствующий указ не был опубликован. «Есть указы с грифом „секретно“, я не могу их комментировать», — пояснил он.

В беседе с NEWS.ru военный обозреватель капитан I ранга запаса Сергей Ищенко призвал не торопиться с заявлениями о предполагаемом уходе действующего главкома. «Пока речь идет только о намерениях отправить Евменова в отставку. Для подтверждения этого факта необходим указ президента Российской Федерации Владимира Путина. Тем не менее информация об отставке выглядит реалистично», — высказал мнение он.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время осмотра фрегата «Адмирал Касатонов» в Северодвинске. Справа – главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов

Что известно о Моисееве

Александр Моисеев — уроженец Калининградской области, родился в селе Борское Гвардейского района 16 апреля 1962 года. После окончания средней школы он поступил в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова в Петродворце. Как и Евменов, Моисеев — подводник.

Александра Моисеева называют одним из самых опытных командиров отечественного флота. Он прошел службу на атомных подводных ракетоносцах проекта 667БДРМ «Дельфин» и занимал пост командира подлодки К-117.

В 1994-м Моисеев получил орден Мужества за поход к Северному полюсу на атомном крейсере К-18 «Карелия». Через четыре года после этого он был назначен командиром подводного «Новомосковска», с которого тогда впервые запустили на орбиту Земли немецкие микроспутники Tubsat-N и Tubsat-N1.

В 2008-м Моисеева наградили вторым орденом Мужества за руководство переходом атомной подлодки К-44 «Рязань» с Северного на Тихоокеанский флот под арктическими льдами. В 2011 году он получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

В 2012-м указом президента РФ Александр Моисеев был назначен командующим подводными силами Северного флота, в 2017-м — замначальника Генштаба ВС РФ. Летом 2018 года он начал командовать Черноморским флотом, а годом позже — Северным флотом России, которым до него руководил Николай Евменов. В 2020-м Моисееву присвоили звание адмирала.

Фото: Павел Львов/РИА Новости Александр Моисеев

Чем вызвана возможная отставка Евменова

Многие Telegram-каналы связывают возможную отставку Евменова с атаками Вооруженных сил Украины по целям в Черном море. Комментируя сообщения о предполагаемом назначении Моисеева в своем канале WarGonzo, военкор Семен Пегов отметил, что адмирал «изнутри знаком с тем, как обстоят дела на самом проблемном участке ВМФ РФ».

В публикации «Канала визионера» говорится: «Сам он (Моисеев. — NEWS.ru), судя по биографии, моряк боевой. Но единственным верным признаком того, что за дело взялись всерьез, будет окончание мертвого молчания вокруг происходящего в Черном море. Когда найдут, что сказать людям».

В апреле 2022-го Минобороны РФ заявило о затоплении крейсера «Москва». По данным ведомства, в ходе буксировки судно получило серьезные повреждения из-за возгорания и детонации боезапаса, погиб один военнослужащий, еще 27 пропали без вести. Причины пожара не названы.

За время проведения СВО ВСУ не раз пытались наносить удары по российским кораблям.

В конце декабря 2023 года большой десантный корабль «Новочеркасск», стоявший в порту Феодосии, был поврежден во время атаки. Как сообщили тогда в Минобороны, удары по нему нанесли два Су-24, уничтоженные впоследствии средствами ПВО.

В феврале 2024-го Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о нападении на ракетный катер Черноморского флота России «Ивановец» и об атаке на БДК «Цезарь Куников». В Минобороны РФ информацию об обоих инцидентах не подтвердили.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160, большой десантный корабль «Оленегорский горняк», большой десантный корабль «Петр Моргунов» (справа налево)

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, проблемы у ЧФ действительно есть. «Нужно что-то менять — системы охраны, посты, оборудование, вооружение, чтобы в Черном море чувствовать себя хозяевами, а не прятаться по дальним портам от террористов и убийц», — считает он.

Как предположил Журавлев в разговоре с NEWS.ru, если информация о назначении Моисеева подтвердится, ему придется заняться решением этих вопросов.

В каком состоянии сейчас российский флот

По мнению Ищенко, предполагаемая отставка Евменова может быть связана с трудностями, возникшими у ЧФ.

«У флота большие проблемы с судостроительной промышленностью, корабли медленно строятся. Часто идут на компромиссы, которые не идут на пользу флоту, его боевой готовности, потому что промышленность может делать не все, что мы бы хотели», — предположил капитан I ранга.

Адмирал и экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов не согласен с предыдущим спикером NEWS.ru. По его мнению, сегодня ВМФ находится на подъеме, развитию флота уделяется большое внимание.

Фото: Александр Казаков/РИА Новости Корабли Балтийского флота ВМФ РФ

«По строительству новых кораблей и оснащению современным оружием еще много работы, потому что очень многое было упущено в 1990-е. Но сейчас флот восстанавливает боевые возможности, становится современным. Верховный главнокомандующий уделяет очень много внимания флоту, и в этом есть какая-то надежда, что флот обретет те возможности, которые он должен иметь», — считает собеседник NEWS.ru.

Сможет ли Моисеев решить проблемы ВМФ

Ищенко полагает, что ждать от Моисеева радикальных перемен в процессе управления флотом не приходится. По мнению эксперта, сейчас не хватает средств на финансирование ВМФ.

«Флоту сократили финансирование сейчас, а все деньги, какие только можно, бросают на тех, кто участвует непосредственно в активных боевых действиях, за исключением атомных подводных лодок. Флот играет вспомогательную роль», — полагает он.

Попов придерживается иного мнения. Он считает, что у Моисеева есть необходимые качества для развития ВМФ, но ситуация будет зависеть не только от него.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Александр Моисеев

«Александр Алексеевич — талантливый военный моряк, Герой России, я его хорошо знаю, он очень грамотный. Но дело в том, что ВМФ — очень сложный и многогранный механизм. Заниматься им должен не только главнокомандующий, а государство в целом. Моисеев способен управлять флотом, но состояние ВМФ и его перспективы — это задача не главкома. Создание условий и обеспечение средств — это правительственный и государственный уровень», — заключил он.

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