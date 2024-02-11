Тайна гибели крейсера «Москва»: почему затонул, как закончилось следствие

Фото: ГУР Украины

Крейсер «Москва»

Следственный комитет России приостановил предварительное следствие по уголовному делу о затоплении российского крейсера «Москва», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отец одного из матросов Дмитрий Шкребец. Что об этом известно?

Когда, как и почему затонул крейсер «Москва»

Минобороны РФ 14 апреля 2022 года заявило, что крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма.

«Из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. Экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота», — отметили в ведомстве.

15 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует поездку в Севастополь в связи с затоплением флагманского крейсера «Москва». По словам пресс-секретаря президента РФ, выяснение причин ЧП является «прерогативой военных».

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота 16 апреля провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе, заявили в Минобороны России. В ходе мероприятия Евменов сообщил личному составу корабля, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ РФ. Также он сказал, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это было принято во все времена.

Минобороны РФ 22 апреля заявило, что в результате пожара 13 апреля ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — добавили в ведомстве.

Почему на борту крейсера «Москва» могли произойти пожар и взрыв

«Причины пожара и взрыва на корабле до сих пор неясны. Основные версии, циркулирующие в отрытых источниках, — ПКР „Нептун“, ПКР одной из стран НАТО, доставленная на Украину, или дрейфующая мина. Более вероятной выглядит версия с той или иной ПКР. Также, по ряду версий, атака ПКР сопровождалась отвлекающими действиями ударных БПЛА и контролировалась разведывательными БПЛА стран НАТО», — писал в апреле 2022 года военкор Юрий Котенок.

США указывают Киеву цели для атаки на российскую военную технику, таким образом удалось потопить крейсер «Москва» — эту версию в октябре 2022 года выдвинули журналисты издания New Yorker. По данным источника СМИ, ВСУ могли получить информацию о дислокации корабля из Вашингтона.

«Весной Украина направила запрос разведке США о местоположении крейсера. В ответ американская разведка подтвердила, что боевой корабль находится к югу от Одессы, и после этого на крейсере случился взрыв. Скорее всего, это не единственный эпизод, когда американская разведка делится информацией с украинскими военными, несмотря на голословные заявления о том, что Вашингтон не хочет эскалации конфликта с Москвой», — прокомментировал эту статью Telegram-канал Readovka.

Поражение крейсера «Москва» двумя ракетами «Нептун» стало возможным благодаря погодным условиям — его удалось засечь из-за отражения радиолокационного сигнала от облаков, предположило в декабре 2022 года издание «Украинская правда».

Минобороны РФ эти версии никак не комментировало.

Фото: МО РФ Крейсер «Москва»

Что известно о расследовании затопления крейсера «Москва»

«Итак, получено письмо из ГВСК СК России. Дело № 12202007702000039 по крейсеру „Москва“ приостановлено 20 декабря 2023 года, а уведомление об этом мы получили в начале февраля 2024-го по „Почте России“. Думаю, что при желании обжаловать данное решение было бы потеряно дорогое время — это так, к размышлению. Буду лаконичен и содержателен», — написал отец одного из матросов Дмитрий Шкребец.

По его мнению, предварительное следствие по делу приостановлено в соответствии с одним из оснований ч. 1 ст. 209 УПК РФ, а именно: «место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует».

«Может ли быть закрыто дело крейсера „Москва“ по истечении срока давности? Очевидно, что нет. Для применения давности необходимо наличие трех условий: истечение установленных законом сроков привлечения к уголовной ответственности; отсутствие обстоятельств, нарушающих течение давности (ЭТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЕСТЬ); согласие обвиняемого (подсудимого) на прекращение уголовного дела.

Действующее законодательство ставит продолжительность сроков давности в зависимость от категории совершенного преступления. В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли: два года после совершения преступления небольшой тяжести; шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 10 лет после совершения тяжкого преступления; 15 лет после совершения особо тяжкого преступления (НАШ СЛУЧАЙ). Исчисление сроков давности начинается со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу», — обратил внимание мужчина.

Дмитрий Шкребец заявил, что не будет обжаловать решение СК РФ, так как «совершенно понятны причины его принятия и тяжелые обстоятельства произошедшего».

«Да, место нахождения подозреваемого(ых) или обвиняемого(ых) известно, однако реальная возможность его (их) участия в уголовном деле отсутствует по той причине, что они находятся не в нашей стране. По моему обоснованному убеждению, возобновить дело смогут после того, как все ответственные и непосредственные исполнители будут в руках ГВСУ СК нашего государства. А это напрямую зависит от ПОБЕДНОГО окончания боевых действий с Украиной», — добавил он.

СК РФ эту версию никак не комментировал.

Что известно о крейсере «Москва»

Крейсер построили в украинском Николаеве. Судно под названием «Слава» сдали в эксплуатацию еще в 1982 году, а после распада СССР и раздела Черноморского флота оно отошло России. В девяностые корабль переименовали в «Москву».

В 2008 году крейсер задействовали в вооруженном конфликте в Южной Осетии, в 2014-м он блокировал украинский флот в Крыму, а позднее прикрывал авиационную группу в Сирии. Также корабль участвовал в военных парадах, его борт посещали Владимир Путин и бывший президент Украины Леонид Кучма.

За несколько лет до затопления «Москву» отремонтировали и модернизировали. Государственные СМИ писали, что флагманский крейсер — «самый мощный корабль Черноморского флота» с современными ракетными системами и средствами контроля обстановки. Так, корабль был оснащен зенитно-ракетными комплексами, минно-торпедными вооружениями и ПВО. Его главным козырем были пусковые установки сверхзвуковых ракет «Вулкан».

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