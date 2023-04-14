Год с гибели «Москвы»: может ли Украина атаковать Крым и Черноморский флот? 14 апреля 2022 года сгорел и при буксировке в Севастополь затонул российский флагманский крейсер

Фото: ГУР Украины

Крейсер «Москва

Год назад после пожара и взрыва боеприпасов затонул флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва». Однако большинство военных экспертов, включая иностранных, оценили потерю крейсера как удар по престижу России, не повлиявший на расстановку сил в Черном море определяющим образом. К каким стратегическим последствиям привела гибель «Москвы» и какие угрозы существуют сейчас для России в черноморской акватории — в материале NEWS.ru.

Как затонул крейсер «Москва»

Утром 14 апреля 2022 года Министерство обороны России сообщило, что на крейсере «Москва» произошел пожар. В результате него сдетонировал боезапас. Экипаж судна был эвакуирован. О погибших и пострадавших в первые часы после ЧП ничего не было известно.

Позднее в тот же день российское военное ведомство сообщило, что пожар на крейсере локализован, взрывы прекратились, основные ракетные системы не повреждены и корабль буксируется в порт, сохраняя плавучесть. Крейсер шел своим ходом, вероятнее всего, в Севастополь — на ближайшую военно-морскую базу России, рядом с которой есть судоремонтный завод. Там в 2019 году «Москву» модернизировали.

Однако в 11-м часу ночи ТАСС сообщил со ссылкой на Минобороны, что корабль затонул во время шторма из-за повреждений корпуса, полученных от взрыва. Численность погибших и пострадавших во время пожара и при затоплении крейсера официально не уточнялась. Экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота, говорилось в официальном сообщении оборонного ведомства.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Крейсер «Москва

Сколько человек погибло на крейсере?

Тем не менее уже 16 апреля, то есть через два дня после гибели «Москвы», с экипажем корабля встретился главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Количество присутствовавших на встрече в Севастополе, судя по видео, значительно уступало штатной численности служивших на судне — приблизительно от 500 до 700 человек.

Наконец, 22 апреля появились официальные данные о жертвах ЧП. Минобороны сообщило, что один человек погиб, а ещё 27 пропали без вести во время борьбы за живучесть корабля. С крейсера были эвакуированы 396 человек, большинство из которых, по официальным данным, изъявили желание продолжить службу в рядах российского ВМФ. Таким образом, к концу апреля 2022 года была сформулирована официальная позиция российского военного ведомства.

Как Украина объяснила затопление «Москвы»

Минобороны России не называло причины пожара на крейсере. При этом по версии украинской стороны, «Москва» затонула в результате удара двух противокорабельных ракет (ПКР) «Нептун», выпущенных украинскими вооружёнными силами.

Эту версию поддерживали не только сторонники Украины, но и многие патриотически настроенные россияне. Например, в Telegram-канале, связанном с группой «Вагнер», сообщение о гибели крейсера появилось утром 14 апреля. Канал сослался на украинскую сторону и сообщил не только об ударах ракетами «Нептун», но и о применении ВСУ беспилотника «Байрактар», который отвлекал экипаж российского корабля. А известный ведущий Владимир Соловьев в своём шоу затем жёстко критиковал военное руководство, которое, по его словам, допустило гибель крейсера.

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press ПКР «Нептун»

Возможная роль США в гибели российского крейсера

Через день после потери крейсера стало известно, где могла произойти предполагаемая атака. Американские спутниковые данные показали, что пожар на крейсере начался в 150 км к югу от Одессы и примерно в 90 км от украинского побережья. Если рассматривать версию ракетного удара с учётом дальности полета ракеты «Нептун» (280 км), а также того, что противокорабельный комплекс размещался на юге страны для охраны украинской акватории Черного моря, получается, по «Москве» били с предельных расстояний.

Что фактически сразу ставило другой вопрос — как ракеты могли быть наведены на цель? Ответить на него помогла утечка из американского ведомства в начале мая 2022 года. Оказалось, что военная разведка США в реальном времени снабжала украинскую сторону точными координатами корабля. Фактически утверждалось, что наводку могли осуществить американцы, а уже решение об атаке принять украинцы. Однако без первого успешное поражение военного корабля было бы невозможно.

Последствия гибели «Москвы»

Гибель крейсера вне зависимости от причин привела к весьма значимым переменам в западной части Черного моря. Во-первых, «Москва» выполняла роль ПВО для тех российских кораблей, которые наносили ракетные удары по объектам на Украине, а теперь прикрытие этих судов с воздуха ослабло. Западные СМИ сообщали, что после потери флагмана российские корабли отошли от украинского побережья на расстояние, недосягаемое для украинских «Нептунов».

Согласно отчёту американских военных экспертов из ISW, гибель крейсера не сняла блокаду морского побережья Украины, однако заставила российское командование отвести корабли на безопасное расстояние от украинского побережья или применять больше средств ПВО и ПРО для их защиты. Так, на палубе патрульного корабля (корвета) «Василий Буков» в июне 2022 года была замечена установка ЗРК «Тор».

Еще одним важным моментом стала фактическая потеря Россией возможности успешно высадить морской десант в районе Одессы или Николаева.

Ослабление российского военного превосходства в акватории Черного моря также могло сыграть решающую роль при украинских атаках на три нефтяные буровые платформы в Черном море, произошедших 20 июня 2022 года. Около сотни человек были в итоге эвакуированы. Не исключено, что эвакуация российских военных с острова Змеиный также последовала из-за утраты контроля за западной частью черноморской акватории.

В то же время потеря крейсера «Москва» хотя и стала громким событием, не оказала сокрушительного влияния на боевые действия между Россией и Украиной. ПКР «Нептун» формально прикрыли часть украинского побережья. Российские корабли, по данным западных СМИ, теперь ходят сильно южнее, но на их способности сопровождать торговые суда, хотя бы в рамках «зерновой сделки», это никак не повлияло.

«Чёрное море — внутреннее, и контроль над его акваторией помимо кораблей Черноморского флота в состоянии осуществлять Воздушно-космические силы РФ и, например, различные береговые ракетные комплексы. Держать для этого в море крупные боевые надводные корабли необязательно. Таким образом, даже гибель флагманского корабля Черноморского флота существенно не повлияла на наши боевые возможности», — сказал NEWS.ru историк флота Дмитрий Жаворонков.

Фото: Peter Seyfferth/Global Look Press Порт Одесса

Однако в долговременной перспективе гибель флагмана могла оказать влияние на баланс сил России и Украины. Начать стоит с того, что российский ВМФ не мог успешно высадить отвлекающий десант в тылу наступающих на Херсон украинских войск. Снижение активности Черноморского флота в регионе можно объяснить именно угрозой противокорабельных ракет.

«В контексте „зерновой сделки“, в рамках которой на Украину, вероятно, завозится вооружение и военная техника, важным представляется возвращение контроля над островом Змеиный. Даже в советские годы он, насколько мне известно, не относился к Одесской области УССР, а был в союзном подчинении. Остров необходимо вернуть в состав России, пока хотя бы декларативно. И систематически наносить удары по находящимся там украинским войскам», — говорит Жаворонков.

Эксперт уверен, что ВМФ России по-прежнему в состоянии выполнять любые задачи в черноморской акватории. Для усиления ЧФ по внутренним водным путям в Чёрное море можно направить корабли из Каспийской флотилии и Балтийского флота — вплоть до корветов проекта 20380 (серия боевых кораблей с управляемым ракетным вооружением), считает он.

Насколько существенна угроза Крыму со стороны Украины?

Было и другое соображение, которое сыграло важную роль. В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями фактически активизировал в дружественной экспертной среде поиск вариантов «отбить Крым». Но есть проблема — у Киева, как об этом пишет RAND, нет средств для проведения успешных морских десантов. Тем более что публиковались снимки крымской территории, на которых видно, что российские военные серьёзно укрепили полуостров, создав линии окопов и укрепленные позиции для орудий.

Вместо того чтобы атаковать полуостров «в лоб», проукраинские военные эксперты предлагали сделать Крым «максимально непригодным» для использования российской стороной. Для достижения этой цели ВСУ могут использовать беспилотные надводные корабли (БНК). Рой таких дронов может быть значительно опаснее, чем ракетные атаки или удары с беспилотников, запущенных с надводных кораблей. Американский БНК «Сихок» сложно засечь радарами, а из-за малого размера — трудно уничтожить. И такие аппараты значительно дешевле, чем даже патрульный катер. Несколько БНК способны нанести России серьёзный материальный урон, уничтожая стоящие в порту военные корабли, а также парализуя торговое судоходство.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Большой десантный корабль «Калининград» проекта 775/II в акватории Севастополя

29 октября 2022 года БНК и воздушные беспилотники атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе. Атаку подтверждали в Минобороны, сообщив, что повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец». В свою очередь источники украинской службы BBC News утверждали, что удару подвергся новый флагман Черноморского флота — ракетный фрегат «Адмирал Макаров».

«Угроза Черноморскому флоту сохраняется. Благодаря помощи Запада Украина в состоянии подготовить серьёзные группы ударных беспилотников, как морских, так и воздушных, с целью нанести ущерб гражданской и военной инфраструктуре Крыма, в том числе кораблям и местам базирования Черноморского флота», — отметил Дмитрий Жаворонков.

Единственный вариант обеспечения безопасности Крыма — включение в состав России Николаевской и Одесской областей, констатирует Жаворонков.

Проблема для Черноморского флота в том, что украинские надводные беспилотники могут атаковать цели, координаты которых им укажут американские системы спутникового наблюдения, БПЛА, расположенные в черноморских странах НАТО. При этом украинские аппараты останутся под прикрытием противокорабельных ракет, а прибрежную зону могут использовать как безопасное место развертывания. Российский флот с трудом сможет помешать такой атаке. Перехватить БНК непросто, а дежурить неподалёку от побережья означает риск попасть под вероятный удар ПКР «Нептун» или беспилотника-камикадзе.

Другой важный момент — это использование морских БПЛА для минирования побережья, тайного проникновения в порты и устья рек и последующего минирования уже там. Блокада побережья противника и нарушение его морских коммуникаций — это давняя тактика, которая с успехом применялась в прошлом флотами разных стран. В случае ее успешного применения последствия могут быть очень серьёзными, вплоть до полного выдавливания России из западной части Черного моря.