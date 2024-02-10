Интервью Путина Такеру Карслону: последние новости и реакции 10 февраля

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин несколько дней назад дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в рамках которого обсудил причины и ход СВО, проблемы НАТО и Запада, а также текущую ситуацию в мире. Какие последние новости и реакции об этом выходили сегодня?

Последние новости об интервью Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня рассказал о главной цели интервью Путина Карлсону. По словам пресс-секретаря президента, это была хорошая возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.

«Свыше 100 млн просмотров интервью Путина Карлсону на Западе не означают поддержку, но люди „хотя бы будут думать“», — добавил Песков.

Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что Путин во время интервью не показал, что является «западником».

«По поводу того, что якобы Владимир Путин — „западник“. Те, кто радостно это утверждают на основании интервью, выдают желаемое за действительное, точнее, показывают свои глубинные установки. Они хотят вернуться к статусу западной колонии. Президент России, очевидно, говорит то, что могут услышать и понять на той стороне. Но даже в историческом экскурсе о варяжской династии нет утверждения о том, что Русь — это только викинги. Русь — это соединение нордизма и ордизма. Отсылка к сохранению суверенитета при монголах далеко не случайна. Это евразийский тезис. Приглашение договариваться — вполне в духе восточных традиций. Договариваться нужно пытаться со всеми, но при этом оставаться себе на уме», — отметил эксперт.

Сегодня также стало известно, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным в соцсети X за сутки набрало более 166 млн просмотров. На Youtube-канале американского журналиста их диалог посмотрели около 10 млн раз.

Фото: kremlin.ru Такер Карлсон

Военкор Александр Сладков раскритиковал реакцию некоторых иностранных СМИ на интервью Путина.

«Иностранные СМИ назвали интервью Путин „бессвязным“. Это нелепый укол. Сначала, по сути. Путин четко определил программные вещи и даже сформулировал, на мой взгляд, часть нашей национальной идеи: единая нация из множества свободно развивающихся культур и народов, единение религий всех людей, проживающих в России. По-моему, осталось добавить две вещи (сугубо социальный вектор развития и ответственность русских за безопасность и развитие страны и ее народов), и та самая идея будет сформулирована. Путин четко изложил историю России и создания Украины, с четкими датами и фамилиями. Я не могу представить ни одного западного лидера, способного на такие выступления без бумажки. Я уверен, что тот же Джо Байден после первого вопроса Карлсона молча пожал бы руку несуществующему охраннику в углу и ушел. Вот где бессвязность», — обратил внимание журналист.

Он подчеркнул, что Путин спокойно цитировал себя или напоминал о высказываниях российской стороны, но всегда отказывался приводить ответные реплики западных оппонентов.

«Это воспитание, следование правилам, о которых на Западе давно забыли. Это был диалог, видно, что Карлсон часто задавал свои вопросы, ориентируясь не на заготовку, а на неожиданные повороты в беседе. Мне очень понравилась фраза Путина в ответ на просьбу отпустить американского шпиона: „Лимит жестов доброй воли у нас исчерпан. Сколько мы их делали — США ни разу не сделали что-то в ответ“. И тут же показал четкий путь выхода, фактически указав на нашего человека, которого мы могли бы обменять. Повторюсь: это интервью должно быть обсуждено и выучено в школах, ВУЗах и на предприятиях», — добавил Сладков.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смотрел интервью Такера Карлсона с Путиным, заявил вчера, 10 февраля, на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, «когда генсек наконец-то приходит домой, новости — это последнее, что он делает».

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Антониу Гутерриш

«Вне зависимости от того, что показывают [по телевизору], он погружен в чтение книг по истории Средневековья», — добавил представитель всемирной организации.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проигнорировал вопрос о приглашении его офисом в парламент страны украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), а упоминание этого эпизода Путиным в интервью Такеру Карлсону назвал «элементом российской пропаганды».

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