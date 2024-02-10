Погода в Москве и СПб сегодня, 10 февраля: что завтра, когда ледяной дождь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В российской столице в субботу, 10 февраля, ожидаются морозы до минус 15 градусов, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода прогнозируется 10 и 11 февраля в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и Санкт-Петербурге?

Погода в Москве и Подмосковье 10 и 11 февраля

Роман Вильфанд сообщил, что ночью 10 февраля было минус 22–24 градуса, а по области столбики термометров опустятся до минус 27.

«В дневные часы по Московскому региону будет от 10 до 15 градусов мороза. В воскресенье ночью — минус 18–23, днем — минус 7–11. Над регионом будет господствовать антициклон, поэтому осадков не ожидается. Ветра тоже не будет, поэтому в выходные будет красивая морозная погода — солнце будет играть на чистом свежем снегу», — заявил он.

При этом в воскресенье, 11 февраля, ближе к вечеру пойдет небольшой снег, а температура воздуха составит от минус 8 до минус 10 градусов, написал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Погода в Москве начнет меняться с воскресенья. Приближающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт днем затянет небо плотными облаками и во второй половине дня закружит снегом. Ночью еще довольно морозно — минус 17–19 градусов. Днем температура составит минус 8–10 градусов», — сообщил прогнозист.

Когда в Москву придут ледяные дожди

Михаил Леус предупредил жителей столицы, что в понедельник, 12 февраля, в Москве ожидается потепление до минус 1 градуса и ледяные дожди, в результате чего на дорогах образуется гололедица.

«Ледяная глазурь, которая появится на ветвях деревьев и проводах, изрядно увеличит весовую нагрузку и может привести к падению ветвей деревьев и обрыву линий электропередачи», — предупредил синоптик.

Согласно его прогнозу, в Москве к вечеру понедельника столбики термометров покажут около 1–3 градусов ниже нуля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Погода в Санкт-Петербурге 10 и 11 февраля

Михаил Леус обратил внимание, что в Санкт-Петербурге в субботу местами пройдет небольшой снег, а температура воздуха опустится на 5–6 градусов ниже положенной нормы.

«Температура воздуха — минус 8–10 градусов, в Ленинградской области — минус 7–12 градусов, местами до минус 13–18 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — отметил синоптик.

Согласно прогнозу Леуса, 11 февраля в Северной столице температура воздуха днем опустится до минус 9–11 градусов.

Как отмечает Роман Вильфанд, Санкт-Петербург в выходные, 10 и 11 февраля, накроет «очень холодная погода», с ночными температурами около 20 градусов мороза. Затем начнется небольшое повышение.

С понедельника ночные температуры составят около 15 градусов мороза, дневные — минус 7–11. Ожидается северный ветер. Местами в Ленинградской области возможен снег. По прогнозам Вильфанда, в середине недели ожидается небольшое повышение температуры и усиление осадков.

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