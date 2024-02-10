«Нелепый укол»: Сладков о критике интервью Путина на Западе Сладков: критика интервью Путина на Западе является нелепым уколом

Фото: kremlin.ru

В своем интервью президент РФ Владимир Путин четко изложил суть вещей, а критика его слов является нелепым уколом, заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале. По словам военкора, ни один западный лидер не способен на такие выступления без бумажки.

Это нелепый укол. Путин четко определил программные вещи и даже сформулировал, на мой взгляд, часть нашей национальной идеи: единая нация из множества свободно развивающихся культур и народов, единение религий всех людей, проживающих в России, — отметил Сладков.

Он подчеркнул, что Путин спокойно цитировал себя или напоминал о высказываниях российской стороны, при этом всегда отказывался приводить ответные реплики западных оппонентов. Как считает военкор, это «следование правилам, о которых на Западе давно забыли». Сладков уверен, что интервью Путина нужно обсуждать и изучать в школах и вузах.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Карлсон предал своих зрителей и слушателей по всему миру, когда решил взять интервью у президента России. Он назвал интервью отвратительным и обвинил журналиста в «раболепии» перед российским лидером.

В свою очередь вице-спикер парламента Словакии Любош Блага отметил, что истерика на Западе из-за интервью Путина подтверждает ненависть современных либералов к свободе. По его словам, нынешнее состояние дискуссии в западном обществе близко к временам нацистской Германии.

Как считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, негативная реакция представителей истеблишмента США на интервью Владимира Путина Такеру Карлсону изобличает лживость их подходов к демократии. По ее словам, происходящее перечеркивает все тезисы Штатов о моральных принципах и правах человека.