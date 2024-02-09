В Европе объяснили истерику Запада после интервью Путина Блага: истерика на Западе из-за интервью Путина показывает ненависть к свободе

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Владимир Путин

Истерика на Западе из-за интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону подтверждает ненависть современных либералов к свободе, написал в своем Telegram-канале вице-спикер парламента Словакии Любош Блага. По его словам, нынешнее состояние дискуссии в западном обществе близко к временам нацистской Германии.

Истерика западных либералов по поводу этого интервью только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию — их мозги уже полностью затемнены собственной пропагандой, — написал он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью российского лидера прорвало западную информационную блокаду. По его словам, если слушать только Североатлантический альянс, то это приведет к третьей мировой войне, поскольку все, что говорят на Западе, — это призывы к безудержной помощи Украине любой ценой и все новым поставкам ей вооружений.

Тем временем подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен считает, что политика американской администрации по украинскому конфликту не изменится после интервью президента Путина, однако оно может укрепить противников помощи Киеву. По его словам, более точно об этом можно будет сказать после выборов.