Последние новости с фронтов СВО 10 февраля: что за удары по ВСУ в Харькове

Фото: t.me/dsns_telegram

Российская армия продолжает наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут российские военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Угледара, Работино, Клещеевки, Луганска, Донецка, Харькова, какие последние новости с разных направлений выходили сегодня, где были удары по ВСУ на Украине? Новости СМИ2

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском направлении активизация российских средств дальнего поражения на западном фланге была не случайной. ВСУ продвинулись в „серой зоне“ со стороны Каменского. Также не без успеха они атаковали с востока на Копани и на западных подступах к селу Работино. У Вербового — встречные бои. На Угледарском участке ВС РФ пытались продвинуться со стороны Приютного. Без успеха. В свою очередь, ВСУ атаковали непосредственно из Угледара на Никольское. Возможно, это стало неожиданностью для ВС РФ. Украинские войска подвинули российские и теперь стремятся выдавить их за реку Кашлагач. На Бахмутском направлении — жесткие встречные бои за высоты к северо-западу от Клещеевки и в районе Богдановки. На Луганском направлении ВС РФ атакуют у Ямполевки, Тернов, в районе Крахмального, Табаевки и Синьковки. ЛБС без существенных изменений», — сообщил источник.

Фото: МО РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Сватово-Кременное направление. ВСУ предприняли контратаку в районах Синьковки и Табаевки. В ответ наши бойцы продвигаются в районе Белогоровской фильтровальной станции. Запорожское направление. ВС РФ осуществили попытку продвижения на Ореховском участке, через Новопрокоповку и Вербовое. На Времевском выступе ситуация без изменений. Артемовское направление. В ходе штурмовых действий бронегруппы ивановского и костромского десанта взяли под полный контроль Поповский лес, расположенный южнее Богдановки, а также ряд опорников в посадках поблизости. Бойцы с места подтвердили успешное завершение операции. Мощный рывок десанта привел к пролому ряда важных укрепрайонов ВСУ. В результате продвижения наши силы уверенно приближаются к Часов Яру. Обстановка на этом направлении становится критической для украинских сил, и дальнейшее развитие событий требует внимательного наблюдения», — рассказал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Рыбаря»

«К западу от Бахмута российские войска ведут наступление в направлении к Часов Яру — важнейшему узлу оборону ВСУ в оккупированной части ДНР. Бои идут на высотах в районе Богдановки, где ВС РФ смогли расширить зону контроля на несколько сотен метров. Но если там изменения не такие существенные и на тактическое положение сильно не влияют, то к югу от села российские подразделения выбили противника с нескольких важных опорных пунктов. „Архангел Спецназа“ опубликовал кадры отступления противника с одной из позиций в направлении Часов Яра. Этим опорным пунктом оказалось кладбище южнее Богдановки. На текущий момент бои идут в районе Поповского леса — крайне важного естественного укрытия, с которого можно развивать дальнейшее наступление на Часов Яр. Ресурсы противника не просто так обращают внимание на его важность в обороне. При этом также появились сообщения об успехе ВС РФ севернее кладбища на отметке 187. Учитывая близость к кладбищу и массовое бегство противника с позиций, вариант контроля российскими войсками над этим участком вдоль ж/д линии близок к реальному», — пишет источник.

Авторы Telegram-канала обратили внимание, что, несмотря на бегство ВСУ с позиций, ВС РФ торопиться с движением дальше не стоит.

«Без контроля над Поповским лесом штурм Часов Яра невозможен, а в непосредственной близости от посадки находится микрорайон „Канал“ на высоте свыше 230 метров. В то же время продвижение у кладбища и вдоль железнодорожной ветки создает угрозу для контингента ВСУ на южной окраине Богдановки, находящейся в низине относительно позиций ВС РФ», — отметил «Рыбарь».

Фото: МО Украины

Авторы Telegram-канала также рассказали о битве за Георгиеву, которая находится за Марьинкой на Донецком направлении.

«В Георгиевке штурм населенного пункта принял довольно неожиданный оборот. Появились сообщения о заходе передовых российских штурмовых отрядов на улицу Гагарина в центре населенного пункта. Подтвердить эти данные пока невозможно ввиду отсутствия кадров объективного контроля. В связи с текущей конфигурацией ЛБС столь стремительное продвижение в условиях постоянных ударов FPV-дронов выглядит сомнительным. Если все же информация окажется верной, то рывок российских войск является крайне серьезным достижением. При этом еще будет необходимо закрепить успех. Сложность состоит в том, что Георгиевка расположена вдоль водоема в низине, а противник оборудовал позиции южнее вдоль трассы Н15.Западнее в Максимильяновке и севернее в Остром у ВСУ действуют огневые отряды, которые наносят удары по российским войскам. К тому же двигаться вглубь обороны противника без контроля над важной тактической позицией в Победе крайне опасно с точки зрения возможных потерь», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Удары по объектам ВСУ на Украине 10 февраля 2024 года

«Русская армия ночью наносила удары по целям врага — поражены инфраструктурные и военные объекты в Одесской и Харьковской областях Всю ночь новые «Герани» («Профурсетки) наносили удары по объектам противника — в результате, благодаря работе „Профурсеток“, поражена военная цель на территории промзоны в Харьковской области. Кроме того, в регионе, по некоторым данным, удар пришелся по общежитию ВСУшников и по расположению иностранных наемников. Помимо этого поражена портовая инфраструктура в Одесской области. Сообщается также, что „птички“ отработали по пункту временной дислокации ВСУ на территории технического колледжа в Одессе. Отличительные особенности новых „Профурсеток“ в том, что они „виляют“, движутся быстрее, и за счет этого их сложнее сбить. Это признают в том числе и вражеские источники», — написала Readovka.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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