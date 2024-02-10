Российская армия продолжает наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут российские военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Угледара, Работино, Клещеевки, Луганска, Донецка, Харькова, какие последние новости с разных направлений выходили сегодня, где были удары по ВСУ на Украине?
Сводка от WarGonzo
«На Запорожском направлении активизация российских средств дальнего поражения на западном фланге была не случайной. ВСУ продвинулись в „серой зоне“ со стороны Каменского. Также не без успеха они атаковали с востока на Копани и на западных подступах к селу Работино. У Вербового — встречные бои. На Угледарском участке ВС РФ пытались продвинуться со стороны Приютного. Без успеха. В свою очередь, ВСУ атаковали непосредственно из Угледара на Никольское. Возможно, это стало неожиданностью для ВС РФ. Украинские войска подвинули российские и теперь стремятся выдавить их за реку Кашлагач. На Бахмутском направлении — жесткие встречные бои за высоты к северо-западу от Клещеевки и в районе Богдановки. На Луганском направлении ВС РФ атакуют у Ямполевки, Тернов, в районе Крахмального, Табаевки и Синьковки. ЛБС без существенных изменений», — сообщил источник.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
Сводка от военкора Евгения Лисицына
«Сватово-Кременное направление. ВСУ предприняли контратаку в районах Синьковки и Табаевки. В ответ наши бойцы продвигаются в районе Белогоровской фильтровальной станции. Запорожское направление. ВС РФ осуществили попытку продвижения на Ореховском участке, через Новопрокоповку и Вербовое. На Времевском выступе ситуация без изменений. Артемовское направление. В ходе штурмовых действий бронегруппы ивановского и костромского десанта взяли под полный контроль Поповский лес, расположенный южнее Богдановки, а также ряд опорников в посадках поблизости. Бойцы с места подтвердили успешное завершение операции. Мощный рывок десанта привел к пролому ряда важных укрепрайонов ВСУ. В результате продвижения наши силы уверенно приближаются к Часов Яру. Обстановка на этом направлении становится критической для украинских сил, и дальнейшее развитие событий требует внимательного наблюдения», — рассказал он.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
Сводка от «Рыбаря»
«К западу от Бахмута российские войска ведут наступление в направлении к Часов Яру — важнейшему узлу оборону ВСУ в оккупированной части ДНР. Бои идут на высотах в районе Богдановки, где ВС РФ смогли расширить зону контроля на несколько сотен метров. Но если там изменения не такие существенные и на тактическое положение сильно не влияют, то к югу от села российские подразделения выбили противника с нескольких важных опорных пунктов. „Архангел Спецназа“ опубликовал кадры отступления противника с одной из позиций в направлении Часов Яра. Этим опорным пунктом оказалось кладбище южнее Богдановки. На текущий момент бои идут в районе Поповского леса — крайне важного естественного укрытия, с которого можно развивать дальнейшее наступление на Часов Яр. Ресурсы противника не просто так обращают внимание на его важность в обороне. При этом также появились сообщения об успехе ВС РФ севернее кладбища на отметке 187. Учитывая близость к кладбищу и массовое бегство противника с позиций, вариант контроля российскими войсками над этим участком вдоль ж/д линии близок к реальному», — пишет источник.
Авторы Telegram-канала обратили внимание, что, несмотря на бегство ВСУ с позиций, ВС РФ торопиться с движением дальше не стоит.
«Без контроля над Поповским лесом штурм Часов Яра невозможен, а в непосредственной близости от посадки находится микрорайон „Канал“ на высоте свыше 230 метров. В то же время продвижение у кладбища и вдоль железнодорожной ветки создает угрозу для контингента ВСУ на южной окраине Богдановки, находящейся в низине относительно позиций ВС РФ», — отметил «Рыбарь».
Авторы Telegram-канала также рассказали о битве за Георгиеву, которая находится за Марьинкой на Донецком направлении.
«В Георгиевке штурм населенного пункта принял довольно неожиданный оборот. Появились сообщения о заходе передовых российских штурмовых отрядов на улицу Гагарина в центре населенного пункта. Подтвердить эти данные пока невозможно ввиду отсутствия кадров объективного контроля. В связи с текущей конфигурацией ЛБС столь стремительное продвижение в условиях постоянных ударов FPV-дронов выглядит сомнительным. Если все же информация окажется верной, то рывок российских войск является крайне серьезным достижением. При этом еще будет необходимо закрепить успех. Сложность состоит в том, что Георгиевка расположена вдоль водоема в низине, а противник оборудовал позиции южнее вдоль трассы Н15.Западнее в Максимильяновке и севернее в Остром у ВСУ действуют огневые отряды, которые наносят удары по российским войскам. К тому же двигаться вглубь обороны противника без контроля над важной тактической позицией в Победе крайне опасно с точки зрения возможных потерь», — добавил источник.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
Удары по объектам ВСУ на Украине 10 февраля 2024 года
«Русская армия ночью наносила удары по целям врага — поражены инфраструктурные и военные объекты в Одесской и Харьковской областях Всю ночь новые «Герани» («Профурсетки) наносили удары по объектам противника — в результате, благодаря работе „Профурсеток“, поражена военная цель на территории промзоны в Харьковской области. Кроме того, в регионе, по некоторым данным, удар пришелся по общежитию ВСУшников и по расположению иностранных наемников. Помимо этого поражена портовая инфраструктура в Одесской области. Сообщается также, что „птички“ отработали по пункту временной дислокации ВСУ на территории технического колледжа в Одессе. Отличительные особенности новых „Профурсеток“ в том, что они „виляют“, движутся быстрее, и за счет этого их сложнее сбить. Это признают в том числе и вражеские источники», — написала Readovka.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
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