Отец срочника узнал о решении СК остановить дело о гибели крейсера «Москва»

Фото: MOD Russia/via Global Look Press/Global Look Press

Крейсер «Москва»

Отец одного из срочников, пропавших после затопления крейсера «Москва» весной 2022 года, Дмитрий Шкребец заявил на своей странице во «ВКонтакте», что Следственный комитет приостановил предварительное следствие по уголовному делу по факту трагедии. Он опубликовал документ из СК с соответствующим содержанием. По словам мужчины, расследование не могут продолжить из-за невозможности привлечь к ответственности виновных.

Возобновить дело смогут после того, как все ответственные и непосредственные исполнители будут в руках ГВСУ СК нашего государства. А это напрямую зависит от победного окончания боевых действий с Украиной, — написал он.

Шкребец отметил, что не видит смысла обжаловать решение СК, поскольку ему «совершенно понятны причины его принятия и тяжелые обстоятельства произошедшего». При этом он считает, что помимо непосредственных виновных в затоплении крейсера есть и другие ответственные — «те, кто своими действиями, а иные бездействием и некомпетентностью создали условия для произошедшего».

Утром 14 апреля 2022 года Министерство обороны России сообщило, что на крейсере «Москва» произошел пожар, в результате чего сдетонировал боезапас. 22 апреля появились официальные данные о жертвах ЧП. В военном ведомстве рассказали, что один человек погиб, а еще 27 пропали без вести во время борьбы за живучесть корабля. С крейсера были эвакуированы 396 человек и доставлены в Севастополь.

Минобороны России не называло причины пожара на крейсере. При этом, по мнению украинской стороны, «Москва» затонула в результате удара двух противокорабельных ракет «Нептун», выпущенных украинскими вооруженными силами.