В Крыму простились с погибшим на крейсере «Москва» мичманом Вахрушевым

Прощание со старшим мичманом Иваном Вахрушевым, погибшим на крейсере «Москва», прошло в Севастополе. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Глава города отметил, что погибший военный ценой своей жизни спас сотни жизней сослуживцев.

Погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев. Будем помнить и гордиться нашим героем! — написал глава города.

Иван Вахрушев служил на сторожевых кораблях, фрегатах и крейсерах. «Москва» стал его последним местом службы. В 2017-м мичман участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.

По данным Минобороны, причиной гибели крейсера стала детонация боеприпаса, после чего на судне возник пожар. В результате погиб один военнослужащий, ещё 27 человек пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы находящимися в районе происшествия кораблями ЧФ. Крейсер затонул в шторм при буксировке в порт назначения.

Ранее капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что затонувший во время спецоперации на Украине флагманский крейсер «Москва» стал серьёзной потерей для российского флота. Это был один из четырёх кораблей такого класса в Черноморском флоте и заменить его сейчас не удастся.