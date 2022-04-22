Минобороны назвало причину гибели крейсера «Москва»

Министерство обороны России назвало причину гибели ракетного крейсера «Москва» 13 апреля. По сообщению ведомства, на корабле произошла детонация боеприпаса.

На судне возник пожар, попытки экипажа потушить его не привели к результату. В итоге погиб один военнослужащий, ещё 27 человек пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе ЧП корабли Черноморского флота. Они были доставлены в Севастополь.

Крейсер «Москва» затонул в шторм при буксировке в порт назначения. Корабль является головным судном проекта 1164 «Атлант». Крейсер построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

Ранее капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что затонувший во время спецоперации на Украине флагманский крейсер «Москва» стал серьёзной потерей для российского флота. Это был один из четырёх кораблей такого класса в Черноморском флоте и заменить его сейчас не удастся, отметил военный эксперт.