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Общество

Минобороны назвало причину гибели крейсера «Москва»

22:39, 22 апреля 2022
Минобороны назвало причину гибели крейсера «Москва» Фото: Zhang Jiye/XinHua/Global Look Press
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Министерство обороны России назвало причину гибели ракетного крейсера «Москва» 13 апреля. По сообщению ведомства, на корабле произошла детонация боеприпаса.

На судне возник пожар, попытки экипажа потушить его не привели к результату. В итоге погиб один военнослужащий, ещё 27 человек пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе ЧП корабли Черноморского флота. Они были доставлены в Севастополь.

Крейсер «Москва» затонул в шторм при буксировке в порт назначения. Корабль является головным судном проекта 1164 «Атлант». Крейсер построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

Ранее капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил, что затонувший во время спецоперации на Украине флагманский крейсер «Москва» стал серьёзной потерей для российского флота. Это был один из четырёх кораблей такого класса в Черноморском флоте и заменить его сейчас не удастся, отметил военный эксперт.

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