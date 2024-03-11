В Кремле ответили на вопрос об отставке командующего ВМФ Песков: открытых документов о смене командующего ВМФ нет

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Николай Евменов

Открытых указов о смене главнокомандующего Военно-морским флотом России не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, «закрытые» документы Кремль не комментирует.

Есть указы с грифом «секретно», я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было, — сказал Песков.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на источники писала, что Герой России адмирал Александр Моисеев стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. По сведениям журналистов, в ближайшее время Моисеев, командующий Северным флотом, может стать главкомом ВМФ. Официального подтверждения этой информации не было. Отмечалось, что назначение адмирала доведено до личного состава Главкомата, хотя адмирал Николай Евменов еще значится на сайте Минобороны как главнокомандующий.

В конце февраля Северный флот потерял статус межвидового стратегического объединения, так как с 1 января начал подчиняться главнокомандующему ВМФ России. Как пояснил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в настоящее время Северный флот входит в состав Главкомата как составляющая военно-морского флота.