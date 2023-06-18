«Может напасть и убить»: как боевые дельфины защищают Черноморский флот Дельфины патрулируют Севастопольскую бухту

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Количество боевых дельфинов на базе Черноморского флота в Севастополе выросло в два раза, утверждает издание Naval News. По его данным, если раньше в акватории бухты находилось три-четыре дельфина, теперь — шесть-семь. В задачи специально обученных млекопитающих входит защита военно-морской базы от возможных диверсий противника. Что умеют боевые дельфины и как их тренируют — в материале NEWS.ru.

Сколько боевых дельфинов патрулируют базу Черноморского флота

Увеличение числа загонов для дельфинов в акватории Черного моря в районе Севастополя, о котором стало известно Naval News, аналитики связывают с возросшей опасностью для базы Черноморского флота в связи с контрнаступлением ВСУ. По данным издания, количество животных выросло с трех-четырех особей до шести-семи. Таким образом, боевые дельфины могут патрулировать гораздо большую акваторию перед базой, чем раньше.

Какова роль дельфинов в защите Севастопольской бухты

Как утверждает издание, командование Черноморского флота приняло решение разместить обученных дельфинов у входа в Севастопольскую бухту сразу после начала СВО. Животных дрессировали в местном учебном центре. До спецоперации млекопитающих использовали в Новороссийске и около сирийской базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе.

Naval News напоминает, что оборона Севастопольской бухты состоит из многих компонентов и боевые дельфины — ее существенная часть. По данным издания, на подходе к бухте расположены две реактивные системы глубинных бомб ДП-62 «Дамба». Вход в бухту защищен примерно пятью слоями сетей и плавучих заграждений. Пространство между ними патрулируют дельфины — на случай, если пловец-диверсант сможет проскользнуть мимо заграждений.

Млекопитающие обладают внушительным преимуществом перед самым подготовленным боевым пловцом — соревноваться в воде с дельфином бесполезно. Способные развивать скорость до 37 км/ч, они могут настичь противника в любом месте за короткое время.

Фото: Общественное достояние/Wikimedia Дельфин во время тренировки

Что могут делать боевые дельфины

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе c NEWS.ru подчеркнул, что дельфины реагируют на все, что происходит под водой, на довольно больших расстояниях.

«Дельфин знает о приближении различных подводных объектов, может предупредить об этом. Если это люди в скафандрах, то он может напасть и убить», — рассказал эксперт.

По словам Блытова, дельфины легко обучаются, обнаружить их гораздо сложнее, чем человека.

«Боевые дельфины активно участвуют не только в обороне военно-морских баз. Они могут минировать корабли», — говорит ветеран ВМФ.

Как боевых дельфинов тренировали в СССР

Российская программа по привлечению дельфинов к ВМС стала продолжением советской, которая стартовала в 1967 году. Инициатором был главнокомандующий ВМФ адмирал Сергей Горшков, рассказал NEWS.ru капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев.

«В СССР работали с белухами и афалинами. Дельфинов использовали для нескольких целей — обороны и обеспечения безопасности пунктов базирования флота, охраны входа в Севастопольскую бухту, то есть для нейтрализации боевых пловцов. Они также выполняли различные вспомогательные функции, в частности, оказывали помощь водолазам в поиске и обозначении найденных объектов», — объясняет военный специалист.

По его словам, в Казачьей бухте Севастополя была специальная секретная воинская часть, где были полигоны для дрессировки животных.

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Инструктор тренирует дельфина на обнаружение предметов под водой. Казачья бухта, Севастополь

Как советские дельфины искали упавшие самолеты

Сергей Горбачев поделился с NEWS.ru историей, произошедшей в середине 1980-х годов. Из нее становится понятно, как дельфины выполняют поисковые работы.

«Военный самолет, взлетевший с летного центра в Николаеве, потерпел крушение над Черным морем. Он развалился на части. В их поисках задействовали дельфинов. Они нашли не только части этого самолета, но и еще два самолета времен Второй мировой войны. Дельфины обозначили эти самолеты, поставив на месте соответствующие приспособления — маленькие якорьки с тонким тросиком (лином) — прямо в кабины. Поплавки всплывали, обозначая место предмета», — рассказал ветеран ВМФ.

Что стало с боевыми дельфинами после распада СССР

После распада Советского Союза военный дельфинарий в Казачьей бухте перешел под юрисдикцию Украины.

«Дельфинарий приватизировали, а боевых дельфинов распродали, — рассказал Виктор Блытов. — Когда Крым и Севастополь вернулись в состав России, дельфинария уже не было. Пришлось создавать все сначала».

В 2019 году военный аналитик под ником H I Sutton представил спутниковые фотографии, относящиеся, по его мнению, к базе ВМФ России в Оленьей Губе, которая находится в Мурманской области рядом с пунктом базирования подлодок Северного флота ВМФ России в Гаджиево.

Эксперт опубликовал снимки двух бассейнов: в одном из них были очертания, похожие на силуэт кита белухи. На основании кадров H I Sutton сделал вывод, что Россия тренирует морских млекопитающих в Арктике. Белухи, по его мнению, могут использоваться ВМФ России для контроля над Северным морским путём — киты обучены не только слежке за акваторией, но и установке дистанционных взрывных устройств на недружественные корабли.

Фото: Trice Denny/Global Look Press Инструктор работает с дельфином

В каких странах дельфины служат на флоте

Naval News пишет, что первой страной, которая стала использовать дельфинов для охраны морских объектов, стала Швеция. Есть данные о таких же программах у Израиля и Северной Кореи.

Наиболее известной стала программа ВМС США. Ее американские власти рассекретили в начале 1990-х. После этого в СМИ появились многочисленные публикации о «военно-морской службе» млекопитающих. На военные объекты, где находились дельфины, стали даже организовывать экскурсии.

Как тренируют дельфинов американцы

В ВМС США из дельфинов и морских львов сформировано пять команд, сообщает сайт Тихоокеанского военно-морского информационного центра США (NIWC). Три команды специализируются на поиске морских мин, одна — на поиске потерпевших бедствие людей на море, еще одна — на поиске затонувших предметов. Отыскав требуемые предметы, дельфины погружаются на дно и прикрепляют к оборудованию трос, после чего предметы поднимают наверх.

С 1959 года в Военно-морских силах США тренируют еще и морских львов. Американцы пробовали тренировать акул, скатов, морских черепах и морских птиц. Но в итоге остановились на наиболее обучаемых — дельфине афалине и калифорнийском морском льве.

Фото: Shutterstock Дельфины кажутся людям улыбчивыми, но на самом деле они опасные хищники

«Один удар дельфина — перелом позвоночника»

Дельфины обладают самым совершенным гидролокатором, известным науке. Если диверсанты установят мины на морском дне, то обнаружить ее электронным гидролокатором бывает непросто — задачу часто затрудняет подводный рельеф. Но для дельфинов и морских львов такой проблемы не существует — они точно укажут на заминированное место.

Они хорошо видят и слышат даже в темных или мутных водах, способны погружаться на большие глубины, куда из-за низкого давления и опасности получить кессонную болезнь не рискуют опускаться люди.

Специалисты утверждают, что характер у дельфинов не столь доброжелательный, как принято считать по фильмам и литературным произведениям.

«Люди ошибочно воспринимают дельфинов как улыбающееся животное. На самом деле дельфин — опасный хищник. Один удар дельфина — перелом позвоночника. Американцы вообще крепят на нос дельфина пики. Само присутствие дельфинов парализует активность противников», — заключил Сергей Горбачев в беседе с NEWS.ru.

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