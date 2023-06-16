ВСУ активизировали наступление на Запорожском направлении Рогов заявил об активизации наступления ВСУ южнее Орехова

Фото: МО Украины

Украинская армия активизировала наступательные действия на Запорожском направлении, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ пытаются наступать в сторону города Токмака, чтобы выйти к Азовскому морю.

На Запорожском направлении украинские боевики активизировались южнее города Орехов. Они пытаются вести наступательные действия на Ореховском направлении на населенный пункт Работино в сторону города Токмак, за которым открывается оперативный степной простор, — сказал Рогов.

В районе Времевского выступа, на стыке границ Запорожской области и ДНР, также продолжаются бои, добавил Рогов. Однако противник пока не бросался в бой и не принимал участия в активных наступательных действиях, указал он. По словам Рогова, ВСУ накопили силы, но пока не задействовали их.

Ранее офицер группировки российских войск «Юг» с позывным Макар рассказал о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении. По его словам, противник имел численное превосходство на этом участке, но боевой дух украинских военных очень слабый.