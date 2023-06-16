Российский офицер рассказал о бегстве ВСУ на Авдеевском направлении РИА Новости: группа российских бойцов обратила в бегство ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: Edgar Gutiarrez/Global Look Press

Группа российских бойцов обратила в бегство противника на Авдеевском направлении, рассказал РИА Новости офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным Макар. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом участке имели численное превосходство.

Боевой дух противника в настоящий момент очень слабый. Противник бежит при серьезных боестолкновениях и не особо сильно цепляется за свои позиции. Покидает свои укрепления и убегает, — подчеркнул офицер.

Он уточнил, что во время одного из штурмов отделение ВСУ дважды убегало от его группы.

Выполняя задачу по занятию наблюдательного пункта противника, рассказал Макар, российские силы «отработали» по дому из гранатомета. Выжившие солдаты ВСУ просто убежали из него. Командование, вероятно, вернуло их, чтобы отбить позицию, однако их нападение российской стороной было остановлено. Противнику снова пришлось убегать с передовой, отметил Макар.

Ранее сообщалось, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» под управлением сержанта Виктора Петрунина отразил наступление ВСУ в ДНР. Противник пытался атаковать около Новодонецкого в Волновахском районе республики, рассказал начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, наводчик-оператор «Солнцепека» Петрунин вел огонь под непрерывным обстрелом.