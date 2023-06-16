Одна ТОС-1 «Солнцепек» остановила наступление ВСУ у Новодонецкого Минобороны: в районе Новодонецкого один «Солнцепек» остановил наступление ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» под управлением сержанта Виктора Петрунина отразил наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Противник пытался атаковать около Новодонецкого в Волновахском районе республики, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, наводчик-оператор «Солнцепека» Виктор Петрунин вел огонь под непрерывным обстрелом.

В результате мужественных и слаженных действий экипаж сержанта Петрунина уничтожил несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины. Понеся потери, противник отступил, позиции российских войск были удержаны, — рассказал Чехов.

Украина не может откладывать контрнаступление, она должна достичь успехов летом и осенью, чтобы показать Западу, что она может противостоять России. Об этом американскому изданию The Washington Post рассказали источники из числа украинских чиновников.

Ранее обозреватель New York Times Эндрю Крамер заявил, что ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии ВС РФ. По его словам, большие потери у украинской армии фиксируются еще до того, как она достигает линии российской обороны. Целью российской обороны является нанесение урона ВСУ с последующим оттягиванием назад.