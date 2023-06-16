В США указали на эффективную тактику российской армии против ВСУ NYT: стратегия российской армии приводит к большим потерям солдат и техники у ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии ВС РФ, считает обозреватель New York Times Эндрю Крамер. По его словам, большие потери у украинской армии фиксируются еще до того, как она достигает линии российской обороны.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, на которого ссылается Крамер, считает, что целью российской обороны является нанесение урона ВСУ с последующим оттягиванием назад, избегая при этом больших потерь.

Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая украинские силы еще до того, как они достигнут ее, — подчеркивается в публикации.

Подобная ситуация на поле боя может привести к тому, что Украина рискует потерять «слишком много» специально обученных войск и техники, добавил журналист.

Ранее обозреватель Ouest-France Филипп Шапло заявил, что большие потери западной бронетехники в ходе наступления ВСУ, говорят о непрофессионализме их танкистов. Он напомнил о 15 боевых машинах, обломки которых остались на полях Запорожской области. При этом журналист указал на алгоритм действий танкистов ВСУ, воевавших «по всем правилам ведения боя». Причиной неудач украинских военных он назвал прочную линию обороны, выстроенную ВС РФ.