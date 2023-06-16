Действия ВСУ разочаровали Запад Обозреватель Ouest-France Шапло: высокие потери ВСУ говорят о неумелости их танкистов

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Большие потери западной бронетехники в ходе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорят о непрофессионализме их танкистов, заявил обозреватель Ouest-France Филипп Шапло. Он напомнил о 15 боевых машинах, обломки которых остались на полях Запорожской области.

Можем ли мы списать большие потери, зафиксированные в конце прошлой недели, на неопытность экипажей, хорошо оснащенных и хорошо тренированных, но не закаленных в бою? К сожалению, именно о неумелости своих экипажей свидетельствуют обломки 15 украинских танков, уничтоженных или подбитых в южной части Запорожской области, — подчеркнул Шапло.

При этом он указал на алгоритм действий танкистов ВСУ, воевавших «по всем правилам ведения боя». Причиной неудач украинских военных он назвал прочную линию обороны, выстроенную российской армией. Также журналист допустил, что ВСУ при атаке не хватило поддержки с воздуха и огня артиллерии.

Ранее американский полковник Дик Блэк заявил, что успеху контрнаступления ВСУ помешала «стальная стена». Так ветеран войны во Вьетнаме оценил первую наделю активных действий украинских военных. По его словам, «повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley». Твердить Украине, чтобы она воевала «до последнего украинца», — бесчеловечно, считает Блэк.