В США оценили контрнаступление ВСУ двумя словами Полковник из США Блэк: контрнаступление ВСУ наткнулось на «стальную стену»

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский полковник Дик Блэк заявил, что успеху контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) помешала «стальная стена». Так ветеран войны во Вьетнаме оценил в Twitter первую наделю активных действий украинских военных.

Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов. Повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley. Твердить Украине, чтобы она воевала «до последнего украинца», — бесчеловечно, — считает Блэк.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с крайне жестким сопротивлением со стороны российских сил. В этой связи он попросил Запад ускорить поставки истребителей F-16, поскольку при их отсутствии украинская армия «теряет преимущество» из-за господства россиян в воздухе.

О начале давно обещанного продвижения ВСУ на разных участках фронта прежде говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что поставленных Киевом задач ни на одном из участков передовой достичь не удалось.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска предприняли несколько безуспешных попыток перейти в наступление в районе Макеевки. Глава региона отметил, что стык между Запорожской областью и ДНР является «одним из самых горячих мест», где Украина пытается совершать активные действия в рамках контрнаступления.