Пушилин сообщил о наступлении ВСУ в «горячем месте» Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Макаровке

Фото: МО Украины

Украинские войска предприняли несколько безуспешных попыток перейти в наступление в районе Макеевки в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, в результате атак противник понес значительные потери.

Глава региона отметил, что стык между Запорожской областью и ДНР является «одним из самых горячих мест», где Украина пытается совершать активные действия в рамках контрнаступления.

За последние сутки несколько попыток было в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понес существенные потери как среди личного состава, так и среди техники, — рассказал Пушилин.

Он добавил также, что попытки атак были предприняты в направлении Марьинки и Первомайского. Все они также были отражены.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются ожесточенные бои. По его словам, командование ВСУ перебрасывает на данное направление новые резервы живой силы и техники. Ситуация остается напряженной, подчеркнул он.

Как заявил президент России Владимир Путин, украинское контрнаступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.