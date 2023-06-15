Рогов сообщил о тяжелой ситуации в районе Времевского выступа Рогов: вблизи Времевского выступа в Запорожской области идут ожесточенные бои

Фото: МО Украины

В Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются ожесточенные бои, сообщил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, командование ВСУ перебрасывает на данное направление новые резервы живой силы и техники. Ситуация остается напряженной, подчеркнул он.

Напряженная ситуация в районе Времевского выступа возле населенных пунктов Макаровка и Урожайное, на стыке границ Запорожской области и ДНР. Там идут тяжелейшие бои. Противник перебрасывает новые резервы личного состава и боевой техники, — сказал Рогов.

По его мнению, украинские войска планируют вклиниться вглубь обороны ВС РФ через это направление и прорваться к Азовскому морю.

Также Рогов заявил, что прошлой ночью бойцы ВСУ пытались пойти в атаку вблизи Орехова Запорожской области. По его словам, в результате действий ВС РФ противник бежал, неся потери.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что контрнаступление ВСУ еще не началось. По его словам, сейчас бойцы ВСУ ищут слабые места в обороне ВС РФ в рамках «тестировочного режима».