СМИ узнали об отсутствии у Киева возможности отложить контрнаступление WP: Украина не может откладывать контрнаступление, ей нужно показать успехи Западу до зимы

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не может откладывать контрнаступление, она должна достичь успехов летом и осенью, чтобы показать Западу, что она может противостоять России. Об этом американскому изданию The Washington Post рассказали источники из числа украинских чиновников.

При этом собеседники издания признали, что наступление приведет к значительной потере техники и большим человеческим жертвам. Проблемы могут возникнуть в том числе из-за того, у ВСУ отсутствует западная авиация для прикрытия наступающих с воздуха и дальнобойная артиллерия для нанесения ударов вглубь контролируемой Россией территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу NBC признал, что ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с крайне жестким сопротивлением со стороны российских сил. В этой связи он попросил Запад ускорить поставки истребителей F-16, поскольку при их отсутствии украинская армия «теряет преимущество» из-за господства россиян в воздухе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в свою очередь отметил, что ВСУ ничего не добились за время проведения контрнаступления. Он считает, что все «достижения» в контрнаступлении ВСУ отмечены только в отчетах. Эти данные ценности не имеют, поскольку в них говорится о целях, находящихся далеко от передовой.