Зеленский рассказал о проблемах ВСУ при контрнаступлении Зеленский: украинские войска при контрнаступлении сталкиваются с жестким сопротивлением

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen|Global Look Press

Вооруженные силы Украины на линии соприкосновения сталкиваются с крайне жестким сопротивлением со стороны российских сил. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу NBC. В этой связи он попросил Запад ускорить поставки истребителей F-16, поскольку при их отсутствии украинская армия «теряет преимущество» из-за господства россиян в воздухе.

Наши войска на линии фронта сталкиваются с очень жестким сопротивлением, — сказал Зеленский.

Он также отметил, что ведущиеся в настоящее время боевые действия имеют решающее значения для хода конфликта.

Зеленский подчеркнул, что задержки поставок истребителей F-16 происходят из-за бюрократических процедур. По его словам, Украина «хочет быть в состоянии соревноваться в воздухе» с Россией и Запад должен как можно скорее дать ей подобную возможность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

В свою очередь военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что разговор о мире между Россией и Украиной невозможен, пока продолжаются поставки оружия и обстрелы мирного населения. Также, по его словам, мирные переговоры не имеют смысла, пока Россия не достигнет своих целей.