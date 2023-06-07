В России рассказали, когда могут начаться переговоры с Украиной Военный политолог Перенджиев: для переговоров России и Украины должны прекратиться обстрелы

Фото: МО Украины

Разговор о мире между Россией и Украиной невозможен, пока продолжаются поставки оружия и обстрелы мирного населения, заявил в беседе с Lenta.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Также, по его словам, мирные переговоры не имеют смысла, пока Россия не достигнет своих целей.

Наша задача не выполнена: Донбасс мы не освободили, обстрелы продолжаются. Нет условий для переговоров. Для этого, в первую очередь, должны прекратиться обстрелы мирного населения, поставки техники. Какие могут быть переговоры без этого? Они ведь не возникают сами по себе, — подчеркнул Перенджиев.

Эксперт также рассказал, что пока Украина обладает достаточным количеством оружия и техники для продолжения конфликта. Кроме того, ряды ВСУ регулярно пополняются, в том числе, за счет граждан Польши. Кроме того, как предположил политолог, даже если произойдет разгром ВСУ, Запад может начать асимметричную войну в виде ударов беспилотниками или действий диверсионно-разведывательных групп. Поэтому, пока агрессия продолжается,

Ранее Минобороны Украины потребовало от руководства НАТО представить план вступления страны в блок в короткие сроки.