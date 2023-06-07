Разговор о мире между Россией и Украиной невозможен, пока продолжаются поставки оружия и обстрелы мирного населения, заявил в беседе с Lenta.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Также, по его словам, мирные переговоры не имеют смысла, пока Россия не достигнет своих целей.

Наша задача не выполнена: Донбасс мы не освободили, обстрелы продолжаются. Нет условий для переговоров. Для этого, в первую очередь, должны прекратиться обстрелы мирного населения, поставки техники. Какие могут быть переговоры без этого? Они ведь не возникают сами по себе,подчеркнул Перенджиев.

Эксперт также рассказал, что пока Украина обладает достаточным количеством оружия и техники для продолжения конфликта. Кроме того, ряды ВСУ регулярно пополняются, в том числе, за счет граждан Польши. Кроме того, как предположил политолог, даже если произойдет разгром ВСУ, Запад может начать асимметричную войну в виде ударов беспилотниками или действий диверсионно-разведывательных групп. Поэтому, пока агрессия продолжается,

Ранее Минобороны Украины потребовало от руководства НАТО представить план вступления страны в блок в короткие сроки.