Украина выдвинула требование к НАТО по членству в Альянсе Politico: Минобороны Украины требует от НАТО план по членству в Альянсе в короткие сроки

Фото: Sascha Steinach/imago-images.de/Global Look Press

Киев в рамках переговоров о вступлении Украины в НАТО ожидает от Альянса конкретного плана действий, необходимого для достижения членства в очень короткие сроки, заявил украинский замминистра обороны Владимир Гаврилов. При этом он признал, до окончания конфликта членство Киева невозможно, сообщает Politico.

Мы хотели бы услышать план или дорожную карту, или список действий, которые должны быть предприняты обеими сторонами — НАТО и Украиной — для достижения членства в очень короткие сроки, — цитирует агентство Гаврилова.

По словам замминистра, все это нужно, чтобы после окончания конфликта процесс присоединения Киева был быстрым.

Гаврилов также указал на то, что перед членством в НАТО Украина будет вести переговоры о системе гарантий безопасности. По его мнению, они должны включать поддержку экономики, помощь в ведении боевых действий против Москвы и продолжение санкций против нее.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен вступить в НАТО без плана действий по членству. Механизм ПДЧ себя изжил и не должен применяться к Украине, считает министр.