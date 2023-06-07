В России допустили участие еще одной страны в украинском конфликте Военный политолог Перенджиев допустил вступление Польши в конфликт на Украине

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Если обещанное Киевом контрнаступление провалится, то в следующем может принять участие большое число польских военнослужащих, допустил в беседе с Lenta.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он подчеркнул, что сегодня поляки сражаются в рядах ВСУ неофициально, в ранге добровольцев или наемников, но ситуация может измениться.

На самом деле они не наемники, а представители вооруженных сил. Дело просто в том, что военнослужащих часто относят к какой-то ЧВК только для того, чтобы скрыть официальное присутствие страны в зоне конфликта, — объяснил Перенджиев.

По его словам, ВСУ пытаются компенсировать огромные потери не только за счет собственных граждан, но и с помощью польских резервов. Перенджиев также указал, что российские военные уже как минимум полгода рассказывают, что часто слышат польскую речь со стороны украинских позиций.

Как полагает эксперт, если новое украинское контрнаступление состоится, то в рядах ВСУ вырастет процент граждан Польши, что увеличивает риск прямого противостояния с НАТО.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назначил целью председательства его страны в ЕС вступление Украины и Молдавии в Евросоюз.