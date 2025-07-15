Раскрыто, как перестановки в правительстве Украины повлияют на переговоры Депутат Чепа: влияние Шмыгаля на переговоры с Россией зависит от их повестки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может повлиять на переговоры с Россией, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя его возможное назначение на должность министра обороны Украины. Он подчеркнул, что это зависит от вопросов, которые будут рассмотрены в рамках нового раунда.

Смотря какие вопросы будут стоять во главе этого переговорного процесса. Мы помним, что после второго раунда Зеленский заявлял о том, что только он имеет право поднимать территориальные вопросы, все остальные не имеют никакого права, и он может отменять или как-то менять эти вопросы. В общем это было не то чтобы несерьезно, а смешно — его заявление по поводу именно территориальной темы меморандумов, — отметил Чепа.

Также он подчеркнул, что на текущем этапе переговоры между Россией и Украиной находятся в подвешенном состоянии. Как сказал депутат, Украина тормозит переговорный процесс под давлением европейских стран.

Умеров должен ехать послом в Штаты. Насколько Украина приблизится к переговорному процессу при Шмыгале — тоже непонятно. Как считают многие эксперты, как вице-премьер он был слабым. Поэтому не знаю, насколько это будет лучше или хуже. Сегодня ситуация находится в таком подвешенном состоянии. Украина ее подвесила за счет действий ряда европейских стран, которые продолжают лоббировать войну до последнего украинца и давят на Трампа в этом вопросе. Будем ждать, конечно, переговорный процесс необходим. Мы готовы к третьему раунду. Пока ответных шагов от Украины незаметно, — подытожил Чепа.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил уйти в отставку. Политик написал соответствующее заявление во вторник, 15 июля. Пока не известно, как отреагировал президент Владимир Зеленский на его прошение.