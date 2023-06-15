«Никаких успехов»: в США оценили контрнаступление ВСУ Полковник из США Макгрегор заявил о безуспешности контрнаступления ВСУ

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не добились за время проведения контрнаступления. О такой важной цели, как Мелитополь, речь даже не идет, отметил он в эфире Judging Freedom.

Я скажу вам, что никаких успехов не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь, — подчеркнул Макгрегор.

Он считает, что все «достижения» в контрнаступлении ВСУ отмечены только в отчетах. Эти данные ценности не имеют, поскольку в них говорится о целях, находящихся далеко от передовой. К примеру, украинские военные могут показать захваченные «два или три разрушенных здания», находящихся в 15–25 км от позиций ВС РФ, добавил отставной полковник.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что коллективный Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. Глава американской дипломатии подчеркнул, что союзники «решительно настроены на этот счет».