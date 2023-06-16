«Солнцепек» испепелил ВСУ под Новодонецким: новости СВО на утро 16 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ТОС-1 «Солнцепек»

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» под управлением сержанта Виктора Петрунина отразил наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Противник пытался атаковать около Новодонецкого в Волновахском районе республики, рассказал начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, наводчик-оператор «Солнцепека» Виктор Петрунин вел огонь под непрерывным обстрелом. Удалось уничтожить несколько десятков противников и две боевые бронированные машины.

Группа российских бойцов обратила в бегство противника на Авдеевском направлении, сообщил офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным Макар. Он отметил, что ВСУ на этом участке имели численное превосходство. Противник бежит при серьезных боестолкновениях и не особо сильно цепляется за свои позиции, подчеркнул офицер.

Украина не может откладывать контрнаступление, она должна достичь успехов летом и осенью, чтобы показать Западу, что она может противостоять России. Об этом американскому изданию The Washington Post рассказали источники из числа украинских чиновников. При этом собеседники издания признали, что наступление приведет к значительной потере техники и большим человеческим жертвам.

Фото: МО Украины

Президент США Джо Байден поддерживает идею генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не настаивать на выполнении Украиной после завершения конфликта с Россией плана действий по членству (ПДЧ) для вступления в Альянс, пишет портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. Через этот план при стандартной процедуре приема прошли все восточноевропейские страны — участницы Блока.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что солдаты ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска (Бахмута), чтобы помешать российским подразделениям продолжить наступление. Противник использует соседние поля для переброски резервов, отметил он. По его словам, российские подразделения «принимают все меры», чтобы не допустить прорыва противника. Также они стараются минимизировать обстрелы Артемовска.

Большие потери западной бронетехники в ходе наступления ВСУ говорят о непрофессионализме их танкистов, считает обозреватель Ouest-France Филипп Шапло. Он напомнил о 15 боевых машинах, обломки которых остались на полях Запорожской области. При этом он указал на алгоритм действий танкистов ВСУ, воевавших «по всем правилам ведения боя». Причиной неудач украинских военных он назвал прочную линию обороны, выстроенную российской армией. Также журналист допустил, что ВСУ при атаке не хватило поддержки с воздуха и огня артиллерии.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Разбитая украинская бронетехника

Американский полковник Дик Блэк заявил, что успеху контрнаступления ВСУ помешала «стальная стена». Так ветеран войны во Вьетнаме оценил первую наделю активных действий украинских военных. По его словам, семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов. Твердить Украине, чтобы она воевала «до последнего украинца», Блэк назвал бесчеловечным.

Военный аналитик Борис Джерелиевский сообщил, что ВСУ готовят несколько десантных операций. Их хотят провести через Каховское водохранилище и Днепр, рассказал он. В частности, даже возможны попытки захвата Запорожской АЭС, подчеркнул аналитик. Джерелиевский считает, что наступательные действия противника в ближайшее время могут продолжиться.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ совершили попытку покушения на него с помощью высокоточных ракет английского производства. По его словам, инцидент произошел 9 июня. По местам его предполагаемого нахождения было выпущено по меньшей мере десять снарядов. Он добавил, что при обстрелах пострадали мирные жители, были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке.

В ближайшее время город Марьинка, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, будет взят российскими войсками. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» контролируют ход действий в данном районе. По словам Кадырова, подразделений чеченского спецназа в зоне СВО много и они «успешно защищают интересы России в Запорожской, Херсонской областях, ДНР, ЛНР, а теперь уже и в Белгородской области».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с крайне жестким сопротивлением со стороны российских сил. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу NBC. В этой связи он попросил Запад ускорить поставки истребителей F-16, поскольку при их отсутствии украинская армия «теряет преимущество» из-за господства россиян в воздухе.

Украинские войска предприняли несколько безуспешных попыток перейти в наступление в районе Макеевки в ДНР. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в результате атак противник понес значительные потери. За последние сутки несколько попыток было в направлении Макаровки, но действия наших военнослужащих пресекли данные попытки, противник понес существенные потери как среди личного состава, так и среди техники, рассказал он.

Пушилин предположил, что Украина будет препятствовать проведению выборов руководства региона. По его мнению, чтобы противостоять Киеву, необходимо выработать различные модели противодействия. Ряд мер уже прорабатывается соответствующими структурами.

Из-за сигналов о готовности НАТО принять в свой состав Украину спокойствия на геополитической арене в ближайшее время не предвидится, заявил на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия не приемлет варианта, в котором Альянс принимает в свой состав Украину, добавил он.

Фото: nato.int

Чтобы демилитаризировать Украину, конечно, нужно взять Киев, сказал NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Однако он признал, что это вопрос «дальней перспективы». По его словам, сначала надо дойти по польской границы, чтобы Россию не обстреливали.

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