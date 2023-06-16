Военный аналитик предупредил о десантных операциях ВСУ Военный аналитик Джерелиевский: ВСУ готовят десантные операции на Днепре

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный аналитик Борис Джерелиевский сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят несколько десантных операций. Их хотят провести через Каховское водохранилище и Днепр, рассказал он в беседе с URA.RU.

Поступает информация, что готовятся десантные операции по целому ряду направлений в Херсонской и в Запорожской области, через обмелевшее Каховское водохранилище и Днепр. В частности, даже возможны попытки захвата Запорожской АЭС, — подчеркнул аналитик.

Джерелиевский считает, что наступательные действия противника в ближайшее время могут продолжиться. Основные силы ВСУ в бой не бросали, держат их в резерве. Эксперт допустил, что украинские военные пойдут в наступление «в ближайшие дни или даже часы».

Возможно, им удастся занять на время какой-либо плацдарм, но их там уничтожат, — уверен Джерелиевский.

Ранее сообщалось, что для демилитаризации Украины нужно взять Киев. Так считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Однако он признает, что это вопрос «дальней перспективы». По его словам, сначала надо дойти по польской границы, чтобы Россию не обстреливали. Нынешними задачами он назвал отражение контрнаступления ВСУ, с последующим переходом к наступлению с выходом к Одессе, Николаеву и Херсону.