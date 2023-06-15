Военный эксперт заявил о необходимости наступления на Киев Военный эксперт Матвийчук заявил, что для демилитаризации Украины нужно взять Киев

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Чтобы демилитаризировать Украину, конечно, нужно взять Киев, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Однако он признал, что это вопрос «дальней перспективы».

Для того чтобы демилитаризировать Украину, конечно, нужно брать Киев. Это центральный орган, где нет места для нацистов, он должен быть русским или малорусским. Я считаю, что такая задача стоит, но в дальней перспективе, — заявил Матвийчук.

По его словам, сначала надо дойти по польской границы, чтобы Россию не обстреливали.

Нынешние задачи все-таки — это отразить контрнаступление, «упаковать» хваленые танки и потом уже перейти к контрнаступлению, выйти к Одессе, Николаеву, Херсону, — резюмировал Матвийчук.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что разговор о мире между Россией и Украиной невозможен, пока продолжаются поставки оружия и обстрелы мирного населения. Также, по его словам, мирные переговоры не имеют смысла, пока Россия не достигнет своих целей.

Эксперт также рассказал, что пока Украина обладает достаточным количеством оружия и техники для продолжения конфликта. Кроме того, ряды ВСУ регулярно пополняются, в том числе за счет граждан Польши.