Подоляк рассказал о плане убивать россиян: новости СВО на вечер 15 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ планируют убить максимальное количество россиян. Он уточнил, что одна из целей — убить как можно больше мобилизованных, чтобы оказать психологическое воздействие на ВС РФ. Вторая — по максимуму уничтожать российскую технику.

Также Подоляк заявил, что украинские военные еще не начали проводить контрнаступление в зоне СВО. По его словам, сейчас бойцы ВСУ ищут слабые места в обороне ВС РФ в рамках «тестового режима».

Подоляк также выразил мнение, что конфликт на Украине может завершиться до 2024 года. Он уточнил, что для более точного прогноза необходимо дождаться результатов контрнаступления.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заявление главы офиса президента Украины является проявлением геноцида. Он считает, что ООН должна обратить внимание на высказывания Киева и привлечь украинских политиков к ответственности.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что в Киеве имели в виду украинских военных, говоря об убийстве мобилизованных. Также он усомнился, что Подоляк может точно знать, началось ли контрнаступление ВСУ.

Основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киcелев поддержал инициативу властей Забайкалья о вознаграждении за пoдбитые танки Leopard. Продюсер и его команда пообещали от себя по 700 тыcяч рублей за уничтоженный танк первой модификации и миллион рублей — за Leopard 2.

Готовность поддержать роcсийскую армию таким же образом выразили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановcкая в присутствии Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепcа. Идею поддержали в том числе певица Слава, Виктория Дайнеко, Александр Мaршал, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович и Любовь Уcпенская. Песков назвал это проявлением патриотизма. Представитель Кремля заключил, что таким образом «общество поддерживает наших героев, наших бойцов».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в Луганской Народной Республике научились сбивать крылатые ракеты Storm Shadow, сейчас ведется работа над повышением эффективности систем ПВО. ЛНР укрепила оборонительные сооружения и готова к наступлению ВСУ.

Бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что успехи российских военных в СВО связаны с очень грамотной тактикой и качеством техники. Он подчеркнул, что западная техника, применяемая украинскими войсками, не может противостоять российским силам, которые «щелкают как семечки» иностранные танки.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются ожесточенные бои. По его словам, командование ВСУ перебрасывает на данное направление новые резервы живой силы и техники. Ситуация остается напряженной, подчеркнул он. По его мнению, украинские войска планируют вклиниться вглубь обороны ВС РФ через это направление и прорваться к Азовскому морю.

Также Рогов заявил, что прошлой ночью бойцы ВСУ пытались пойти в атаку вблизи Орехово Запорожской области. По его словам, в результате действий ВС РФ противник бежал, неся потери.

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский добавил, что украинские военные попытались вновь прорваться в Артемовск, однако все их атаки были отражены российскими силами. По его словам, у ВСУ была «очень серьезная задача» в городе, однако выполнить ее они не смогли.

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