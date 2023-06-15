В Кремле оценили идею артистов о вознаграждении за подбитые танки ВСУ Песков назвал проявлением патриотизма объявление артистами и бизнесменами наград за подбитую технику ВСУ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проявлением патриотизма объявление рядом артистов и бизнесменов денежных вознаграждений за подбитые танки Leopard и другую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Представитель Кремля заключил, что таким образом «общество поддерживает наших героев, наших бойцов».

Это такие патриотические проявления. Еще раньше, мы знаем, что целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Поэтому это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много. Это хорошо, — сказал Песков.

Ранее, 15 июня, основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киcелев поддержал инициативу властей Забайкалья о вознаграждении за пoдбитые танки Leopard. Продюсер и его команда пообещали от себя по 700 тыcяч рублей за уничтоженный танк первой модификации и миллион рублей за Leopard 2.

Готовность поддержать роcсийскую армию таким путем выразили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановcкая в присутствии Елены Север, Юрия Антонова и Григория Лепcа. Идею поддержали в том числе певица Слава, Виктория Дайнеко, Александр Мaршал, Денис Майданов, Лариса Долина, Анна Семенович и Любовь Уcпенская.