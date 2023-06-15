В офисе Зеленского рассказали о плане уничтожения россиян Подоляк: план Украины включает максимальное уничтожение россиян

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

В ходе контрнаступления ВСУ планирует убить максимальное количество россиян, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. Он также подчеркнул, что единственно возможным сценарием для Киева остается выход на границы 1991 года.

Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: все, давайте теперь что-то думать и разговаривать. Это единственно возможный сценарий для Украины - выйти на границы 1991 года, — заявил Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что украинские военные еще не начали проводить контрнаступление в зоне СВО. По его словам, сейчас бойцы ВСУ ищут слабые места в обороне ВС РФ в рамках «тестировочного режима».

Несмотря на заявления официальной украинской стороны, президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.