Песков ответил Подоляку на призыв убивать россиян Песков: в Киеве имели в виду украинских военных, говоря об убийстве мобилизованных

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Представитель Кремля Дмитрий Песков

В Киеве имели в виду украинских военных, говоря об убийстве мобилизованных, сообщил LIFE.ru представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он усомнился в том, что Подоляк может точно знать, началось ли контрнаступление ВСУ.

Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает [о начале контрнаступления], — сказал Песков.

Подоляк заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ планирует убить максимальное количество россиян. Он уточнил, что одна из целей — убить как можно больше мобилизованных, чтобы оказать психологическое воздействие на ВС РФ. Вторая — по максимуму уничтожать российскую технику.

Также Подоляк заявил, что украинские военные еще не начали проводить контрнаступление в зоне СВО. По его словам, сейчас бойцы ВСУ ищут слабые места в обороне ВС РФ в рамках «тестировочного режима».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заявление главы офиса президента Украины является проявлением геноцида. Он считает, что ООН должна обратить внимание на высказывания Киева и привлечь украинских политиков к ответственности.