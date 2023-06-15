«Это не что иное как геноцид»: Володин о заявлении Подоляка про Россию Володин назвал геноцидом заявление Подоляка о плане уничтожения россиян

Фото: СФ РФ

Вячеслав Володин

Заявление главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о плане уничтожения россиян является проявлением геноцида, написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что ООН должна обратить внимание на высказывания Киева и привлечь украинских политиков к ответственности.

Это не что иное как геноцид <...> Мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь последователей нацистов — кровавый киевский режим — к ответственности. В противном случае ООН ждет участь ликвидированной Лиги Наций, которая не смогла предотвратить распространение фашизма и Вторую мировую войну, — написал он.

Подоляк заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ планирует убить максимальное количество россиян. Он уточнил, что одна из целей — убить как можно больше мобилизованных, чтобы оказать психологическое воздействие на ВС РФ. Вторая — по максимуму уничтожать российскую технику.

Также Подоляк заявил, что украинские военные еще не начали проводить контрнаступление в зоне СВО. По его словам, сейчас бойцы ВСУ ищут слабые места в обороне ВС РФ в рамках «тестировочного режима».

Несмотря на заявления официальной украинской стороны, президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.