ВСУ попытались вернуться в Артемовск Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ безуспешно попытались прорваться в Артемовск

Фото: МО Украины

Украинские военные попытались вновь прорваться в Артемовск, однако все их атаки были отражены российскими силами, заявил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, у ВСУ была «очень серьезная задача» в городе, однако выполнить ее они не смогли.

Вчера у противника была очень серьезная задача под Артемовском, он пробовал прорваться, но у него там ничего не получилось, — сказал Кимаковский.

В связи с этим он отметил работу сил РФ по отражению атак в черте Донецкой Народной Республики.

Неделей ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ попытались прорвать оборону Артемовска и найти в ней уязвимое место. Он отметил, что ситуация в городе находится под контролем российских военных.

Утром 8 июня врио главы ДНР сообщил, что в Артемовске, который в мае перешел под контроль российских сил, нет ни одного украинского военного. По его словам, вся территория города контролируется военнослужащими Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что заявления украинской стороны о том, что в Артемовск вошли бойцы ВСУ, являются бездоказательными.