В ДНР заявили о попытках ВСУ прорвать оборону Артемовска Пушилин: ВСУ пытаются найти уязвимости в обороне Артемовска

Фото: МО Украины

ВСУ попытались прорвать оборону Артемовска и найти в ней уязвимое место, заявил в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что ситуация в городе находится под контролем росссийких военных.

Ситуация если не стабилизировалась, то вполне контролируемая по флангам. Противник не останавливается и регулярно совершает попытки найти уязвимости как по флангам, так и совершает артиллерийские обстрелы регулярные, из минометов в том числе, по самому городу, что затрудняет даже те мероприятия, которые у нас уже проводятся в рамках подготовки к разминированию, — сказал Пушилин.

Утром 8 июня врио главы ДНР сообщил, что в Артемовске, который в мае перешел под контроль российских сил, нет ни одного украинского военного. По его словам, вся территория города контролируется военнослужащими Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что заявления украинской стороны о том, что в Артемовск вошли бойцы ВСУ, являются бездоказательными.

Пушилин сообщил, что лично объездил территорию всего города с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным и не нашел в Артемовске ни одного украинского военнослужащего. По мнению врио главы ДНР, украинские СМИ вводят в заблуждение граждан страны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВСУ попытались войти в Артемовск и прорвать оборону российских сил после неудачного наступления на Южно-Донецком направлении. Все попытки нападения были отражены.