Минобороны: ВСУ пошли на Артемовск после неудачного наступления

Фото: МО РФ

Украинские военные попытались войти в Артемовск и прорвать оборону российских сил после неудачного наступления на Южно-Донецком направлении, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, противник не добился успеха и на Донецком направлении. Все попытки нападения были отражены.

Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артемовск. <...> Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено, — сказал Конашенков.

По его словам, всего было отражено восемь попыток наступления штурмовых бригад ВСУ. За сутки в результате действия российских сил на Донецком направлении были уничтожены около 415 украинских военных, а также уничтожены 19 единиц техники, включая два танка.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация на флангах Артемовска очень тяжелая, но контролируемая. По его словам, город подвергается постоянным обстрелам.

2 июня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью покинули Артемовск. Бизнесмен отметил, что все позиции были переданы Министерству обороны России.

Позже Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. По его словам, со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.