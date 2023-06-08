Пушили не нашел украинских военных в Артемовске Пушилин заявил, что в Артемовске нет украинских военных

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В городе Артемовск, который в мае перешел под контроль российских сил, нет ни одного украинского военного, заявил в беседе с РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, вся территория города контролируется военнослужащими Вооруженных сил России. Заявления украинской стороны о том, что в Артемовск вошли бойцы ВСУ, являются бездоказательными, отметил он.

Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение. <...> Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем РФ. Миф о том, что Артемовск хоть в какой-то части, под украинским контролем, абсолютно нет, — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что лично объездил территорию всего города с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным, и не нашел в Артемовске ни одного украинского военнослужащего. По мнению врио главы ДНР, украинские СМИ старательно вводят в заблуждение граждан страны.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные попытались войти в Артемовск и прорвать оборону российских сил после неудачного наступления на Южно-Донецком направлении. В ведомстве уточнили, что противник не добился успеха и на Донецком направлении. Все попытки нападения были отражены.