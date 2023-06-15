В США назвали наступление ВСУ безрезультатным: новости СВО на утро 15 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не добились за время проведения контрнаступления. О такой важной цели, как Мелитополь, речь даже не идет, отметил он. Макгрегор считает, что все «достижения» в контрнаступлении ВСУ отмечены только в отчетах.

Президент Украины Владимир Зеленский обманул американцев, когда обещал не атаковать территорию России, считает журналист Майкл Трейси. В статье для Newsweek он отметил, что украинский лидер нарушил обещание, данное почти год назад, когда отправился в медиатур по США. Трейси считает, что не осталось сомнений в нанесении Украиной ударов по территории России. При этом власти США лгут о политике страны на бывшем пространстве СССР, уверен он.

Минобороны опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил России, уничтожающих опорные пункты и бронированную технику ВСУ. На видео показано, как идет предполетная подготовка и взлет боевых машин, их удары ракетами. Также показаны кадры поражения нескольких единиц бронетехники ВСУ.

Минобороны России показало, как работают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западного военного округа. На видео запечатлено уничтожение в ходе спецоперации объектов и позиций ВСУ. Артиллеристы ЗВО помогают мотострелковым и танковым подразделениям Вооруженных сил России в наступлении.

Фото: МО РФ

Поставленные Украине французские бронеавтомобили AMX-10RC недолго продержались в лобовой атаке на российские позиции, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его мнению, техника была уничтожена при атаке в Великой Новоселке в ДНР. ВСУ словно не знали, что 40 разведывательных машин, которые Франция передала украинской морской пехоте, — это не танки, указал журналист. Он отметил и то, что осколки российских снарядов пробили тонкую броню французских машин. Украинские военные были вынуждены бросить технику на поле боя.

Специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий создали FPV-дрон под названием «Лютик-Камикадзе», оснащенный системой сброса с возможностью дистанционной активации. Подобное решение было выбрано для повышения эффективности и экономичности использования дронов в условиях их дефицита. «Лютик-Камикадзе» уже прошел все испытания и используется в зоне СВО.

Российские разведчики находят много натовского оружия после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области, рассказал разведчик с позывным Кара. По его словам, также много оставлено желтых повязок, которые говорят о принадлежности их носителей к войскам Украины.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что контрнаступление Украины «позорно провалилось». По его словам, поставленное НАТО Киеву вооружение никак не изменило ситуацию. Толстой уточнил, что за последнее время Россия ликвидировала значительное число танков производства стран Запада.

Фото: МО Украины

Бывший советник Пентагона и действующий советник кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасванди Дэвид Пайн представил новый план мирного урегулирования на Украине, который предусматривает закрепление за Россией новых регионов. По словам Пайна, этот вариант напоминает решение вопроса с Южной и Северной Кореей. Он также дает возможность положить конец холодной войне между Москвой и Вашингтоном, считает Пайн.

США при желании могли бы заставить Украину согласиться на мирные переговоры, заявил Дэвид Пайн. По его словам, подготовлен договор с Москвой, предполагающий закрепление территориальных изменений, произошедших в ходе конфликта. Он считает, что без военной и особенно без финансовой поддержки США президент Украины Владимир Зеленский не смог бы продолжать конфликт.

Бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато считает, что Украина не сможет вторгнуться в Крым без прямого участия НАТО. По его словам, из-за этого сейчас велика вероятность начала третьей мировой войны. При этом Сато отметил, что Киеву не дадут «пересечь красную линию», ведущую к глобальному конфликту.

Представители западных стран признают, что контрнаступление ВСУ идет крайне тяжело. Об этом рассказал один из высокопоставленных чиновников во время брифинга, устроенного для журналистов на условиях анонимности. Он добавил, что ВСУ трудно наступать «на хорошо укрепленные линии обороны» россиян.

Научный сотрудник во французском Фонде стратегических исследований генерал Оливье Кемпф заявил, что уничтожение тяжелой техники, которую Запад отправил Украине, оказалось для Киева неприятным сюрпризом. Планы Киева рушатся, отметил он. По его данным, большое количество танков Leopard и бронемашин Bradley уже выведены из строя.

Власти США предполагают, что порядка 200 военнослужащих ВСУ под руководством Пентагона до конца лета завершат обучение на танках M1A1 Abrams. В настоящее время украинские военнослужащие проходят подготовку в Германии на специально оборудованных машинах. Украинские военные находятся на третьей неделе обучения из 12 запланированных.

Фото: Sgt. Andres Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press Танк M1A1 Abrams

Постоянный представитель Варшавы при НАТО Томаш Шатковский заявил, что Польша имеет высокие шансы оказаться центром технического обслуживания американских танков Abrams и других боевых машин, дислоцированных в Европе. Вопрос об этом решается в Германии, отметил он. Предприятие, где будет проходить ремонт, находится в польском городе Гливице.

Начальник Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан, командующий тренировочной миссией ЕС для украинских военных, утверждает, что введение войск НАТО на территорию Украины невозможно. По его словам, этого нет и не будет в планах Альянса. Он также подчеркнул, что контрнаступление ВСУ не приведет к окончанию конфликта вне зависимости от результата.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ в начале контрнаступления показали неэффективность и несут большие потери. По его словам, противостоять украинским войскам помогает в том числе система радиоэлектронной борьбы, которая позволяет справляться с атаками беспилотников, а также построенные российскими военными «серьезные укрепления».

Руководство Украины после начала специальной военной операции РФ рассматривало вариант подрыва мостов через Днепр в районе Киева для затруднения продвижения российских войск. Осуществить операцию помешал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев признался в том, что несколько недель назад на него было совершено покушение, в ходе которого использовались управляемые снаряды M982 Excalibur. По словам Леонтьева, он не пострадал «по счастливой случайности».

ВСУ понесли колоссальные потери с начала контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также объяснил неудачу ВСУ в прорыве по линии фронта — по словам эксперта, это связано с нехваткой поддержки с воздуха.

Для мирной жизни русских людей демилитаризованная зона на Украине должна проходить западнее Львова, считает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он высказал несогласие с позицией замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который считает, что границей «санитарной зоны», о необходимости создания которой говорил президент Владимир Путин, должен стать город Львов.

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