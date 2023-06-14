СМИ узнали о планах Киева подорвать мосты через Днепр BBC: руководство Украины хотело подорвать мосты через Днепр под Киевом в начале СВО

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Руководство Украины после начала специальной военной операции РФ рассматривало вариант подрыва мостов через Днепр в районе Киева для затруднения продвижения российских войск. Об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC. По ее данным, осуществить операцию помешал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Как рассказал источник BBC, обсуждавшие подобные планы высокопоставленные лица позвонили Залужному, чтобы узнать его соображения по данному вопросу. В ответ генерал сообщил, что этого не следует делать «ни при каких обстоятельствах», поскольку это окажется «предательством в отношении как гражданских, так и военных», находящихся на восточном берегу Днепра.

В материале корпорации приводятся слова и оценки окружения украинского главкома, при этом сам он давать интервью отказался. По информации BBC, в настоящее время Залужный по популярности соперничает с президентом страны Владимиром Зеленским, однако источник в администрации главы государства сообщил, что лидера страны пока не беспокоит вероятность того, что генерал в будущем может оказаться его политическим оппонентом.

Ранее СМИ сообщали о том, что Валерий Залужный в начале мая получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника aгентства, Залужному сделали трепанацию черепа, его состояние осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

Кроме того, американское издание Politico сообщило о том, что генерал Залужный руководил операцией против «Северного потока». По данным ресурса, диверсия на трубопроводах должна была состояться еще в мае 2022 года.